Un prêt personnel peut vous aider à gérer facilement vos grosses factures médicales

Vivez en toute sécurité et sans stress: pourquoi opter pour un prêt personnel d’urgence médicale

Une urgence médicale nécessite non seulement toute votre attention, mais aussi des fonds suffisants. Lorsque vous faites face à une telle situation, il est essentiel d’identifier la bonne façon d’accéder aux finances. Qu’un traitement et ses frais connexes ne soient que partiellement couverts par une assurance ou pas du tout couverts, retirer vos économies n’est peut-être pas une bonne chose à faire. Cependant, vous pouvez immédiatement obtenir des fonds grâce à un prêt personnel d’urgence médicale.

Demander un prêt médical est facile et vous pouvez obtenir une sanction de grande valeur à temps pour faire face à votre urgence sans tracas. Voici comment un prêt médical d’urgence peut vous aider pendant les périodes de détresse.

Il répond rapidement à vos besoins

En cas d’urgence médicale, le temps est toujours crucial. Vous devez agir rapidement et organiser les fonds à temps pour être là avec vos proches ou prendre soin de vous de manière appropriée. Avec un financement urgent en tête, vous pouvez demander un prêt médical d’urgence en ligne en remplissant un formulaire de demande court et simple, où que vous soyez. Par exemple, avec le prêt personnel Bajaj Finserv pour urgence médicale, vous pouvez obtenir l’approbation en ligne en 5 minutes et l’argent à la banque en seulement 24 heures après l’approbation.

Il vous donne suffisamment de fonds pour diverses procédures médicales

Que vos besoins incluent l’admission à un hôpital ou non, vous pouvez avoir besoin d’une variété de contrôles, de tests, de procédures, d’injections et de chirurgies. Tout cela peut représenter une lourde facture médicale et peut également nécessiter des paiements initiaux pour commencer. Plutôt que de faire des compromis sur le traitement ou de le retarder, vous pouvez obtenir un prêt d’urgence médicale allant jusqu’à Rs.25 lakh auprès de prêteurs tels que Bajaj Finserv. Ce prêt médical n’est assorti d’aucune restriction d’utilisation. Ainsi, vous pouvez utiliser les fonds du prêt pour payer une série de besoins médicaux sans hésitation.

Il vous aide à faire face à des coûts imprévisibles via l’installation Flexi

Dans de nombreux cas, les dépenses associées aux urgences médicales peuvent être imprévisibles. Vous aurez besoin de fonds selon la procédure, ce qui peut impliquer certains tests de diagnostic coûteux ou des médicaments. Faire face à de tels besoins de financement erratiques est facile avec Bajaj Finserv car il vous permet d’emprunter de l’argent en ligne à partir de la limite de prêt personnel via la fonction Flexi. Ici, vous pouvez retirer plusieurs fois en fonction de vos besoins et payer des intérêts uniquement sur la somme utilisée. En outre, vous pouvez effectuer des prépaiements partiels à votre convenance et réutiliser ce montant, si nécessaire. De plus, cette fonction vous permet de réduire la tension de remboursement pendant la durée initiale lorsque vous choisissez de payer des EMI d’intérêts uniquement et de réduire vos dépenses mensuelles de 45% *.

Il vous aide à rembourser à votre convenance avec des conditions détendues

Avec une longue fenêtre de remboursement de 12 à 60 mois et un taux d’intérêt nominal, le remboursement du prêt d’urgence médicale de Bajaj Finserv est facile pour votre poche. De plus, vous pouvez facilement planifier le remboursement à l’aide du calculateur EMI de prêt personnel en ligne. Entrez simplement le montant du prêt, la teneur et le taux d’intérêt du prêt personnel pour obtenir une prévision de vos IME et l’ajuster autant de fois que vous le souhaitez pour choisir la bonne durée de remboursement ou même le montant du prêt. Cela vous permet de maintenir les EMI dans les limites du budget et de vous attaquer aux remboursements sans stress une fois que vous avez géré l’urgence. Dans le cas où vous souhaitez prépayer partiellement ou exclure le prêt avant le ténor, vous pouvez le faire en payant une somme modique.

Maintenant que vous savez à quel point un prêt médical d’urgence est avantageux, vous pouvez en faire la demande par voie numérique en répondant aux critères d’éligibilité simples. Pour accélérer le processus, vous pouvez vérifier votre offre pré-approuvée auprès de Bajaj Finserv. Cela vous permet d’obtenir des fonds plus rapidement et de postuler sans tracas en un seul clic.

L’article ci-dessus est sponsorisé par Bajaj Finserv

