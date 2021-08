Un prétendant clair reste alors que la demande de l’homme de Man Utd diminue les options de sortie

in

L’attaquant de Manchester United Amad Diallo ne souhaite qu’un transfert de prêt à un club de Premier League pour la nouvelle saison, selon un rapport.

Le joueur de 19 ans a connu une ascension fantastique pour United après son déménagement à Old Trafford en octobre. Malgré des problèmes de permis de travail qui ont retardé son déménagement, il a néanmoins frappé le sol en courant. En effet, il a marqué son premier but pour le club en Ligue Europa la saison dernière et reste une perspective passionnante.

Cependant, les chances d’Amad de jouer en équipe première semblent minces s’il reste à Manchester. En fait, c’était le cas avant que Jadon Sancho ne signe du Borussia Dortmund pour 73 millions de livres sterling.

Ainsi, Sheffield United et Crystal Palace est devenu un candidat potentiel au transfert pour un accord de prêt.

Selon le journaliste respecté Fabrizio Romano, Bâle a également manifesté son intérêt pour l’international ivoirien. Cependant, le désir d’Amad pour le football de Premier League laisse Palace comme le seul prétendant clair.

Romano a déclaré à son podcast Here We Go : « Amad sera prêté, c’est confirmé.

«Il a une proposition de Bâle mais aussi de clubs de Premier League – Crystal Palace, Sheffield United.

« Beaucoup de clubs s’intéressent à Amad mais il n’est pas encore décidé. Il veut du football en Premier League, alors voyons ce qui se passe.

United a signé Amad et son compatriote jeune ailier Facundo Pellistri la saison dernière après l’échec de l’atterrissage de Sancho.

Cependant, Dortmund a abaissé sa demande de 108 millions de livres sterling sur l’international anglais. En conséquence, United l’a attrapé.

Mais cela a laissé Amad et Pellistri quelque peu dans les limbes. En effet, Pellistri a déjà été à nouveau prêté, son deuxième sort de sa carrière United. Il a rejoint Alaves pour un deuxième relais.

Man Utd a déclaré que Solskjaer pourrait échouer

Quant aux entrants de United, ils se sont considérablement renforcés avec Raphael Varane rejoignant Sancho en tant que nouvelle signature.

L’ancien défenseur du Real Madrid apporte une expérience de titre, ayant aidé Los Blancos à quatre ligues des champions et trois titres en Liga.

En tant que tel, le patron des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, devrait se battre pour le titre de Premier League.

Selon un expert, cependant, le gestionnaire manque d’argenterie dans sa carrière par rapport à Jurgen Klopp pourrait faire reculer United.

