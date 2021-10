Nuno Espirito Santo est d’accord pour sanctionner la sortie en janvier d’un attaquant de Tottenham qui s’est égaré dans le nord de Londres, selon un rapport.

Les difficultés des Spurs dans le dernier tiers de la saison ont été documentées. Ils n’ont marqué que neuf buts en huit matches de Premier League jusqu’à présent, bien que leurs dernières victoires contre Aston Villa et Newcastle aient montré des signes de vie.

Tottenham a mis deux contre Villa et trois contre les Magpies alors que Harry Kane a finalement cassé son canard de Premier League contre ce dernier.

La ligne avant de Tottenham avait désespérément besoin d’une étincelle, bien qu’une option potentielle n’ait pas été examinée.

L’ailier de 20 ans Jack Clarke n’a pas encore fait une seule apparition dans la ligue cette saison. L’ancien flyer de Leeds United a été acheté en 2019 à l’arrière de plusieurs écrans impressionnants pour les Blancs. Cependant, sa carrière est au point mort depuis qu’il a franchi le pas.

Il a été prêté à Stoke City au début de l’année et a joué régulièrement avant qu’une blessure au tendon d’Achille n’interrompe son passage avec les Potters.

Clarke a principalement été déployé dans l’équipe des moins de 23 ans de Tottenham en Premier League 2 cette saison. Mais selon Football League World, une autre période de prêt se profile à l’horizon.

Ils déclarent que Clarke « fait face à un autre sort » en janvier après que Nuno a dit à l’ailier « qu’il est libre de partir ».

Plusieurs équipes de l’EFL auraient exprimé leur intérêt, mais c’est Bournemouth qui fait la queue.

Les cerises de Scott Parker sont décrites comme les « plus vives » et sont « évidemment désireuses » dans leur quête pour renforcer leurs options d’attaque.

Bournemouth occupe actuellement la tête du championnat avec une avance de cinq points et est invaincu jusqu’à présent. Une sortie de prêt pour Clarke pourrait donc être une situation gagnant-gagnant pour les deux clubs et le joueur également.

La paire de Tottenham « s’effondre »

Pendant ce temps, Chris Sutton a affirmé que deux stars de Tottenham semblaient « s’effondrer » après la défaite contre Vitesse Arnhem.

S’exprimant lors de l’analyse par BT Sport de la défaite de la Ligue Europa, Sutton a critiqué Harry Winks et Dele Alli pour leur manque d’impact contre Vitesse. L’hôte Jermaine Jenas a noté qu’il y avait un manque de leadership et de compréhension.

Sutton a déclaré : « C’est une responsabilité individuelle et collective. J’ai été vraiment déçu par Harry Winks et Dele Alli, deux joueurs que nous avons vus dans le passé et qui sont les meilleurs joueurs.

«Mais pour une raison quelconque, leurs jeux s’effondrent en ce moment. Il faut vraiment qu’ils mettent leurs idées à l’épreuve.

« La question est de savoir s’ils ont un avenir à Tottenham. Comment Nuno le voit-il ? Ils n’étaient pas les seuls.

