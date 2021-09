Un prétendu étui pour iPhone 13 Pro Max apparaît dans une vidéo divulguée

Au début des rumeurs sur l’iPhone 13, nous ne savions pas tout à fait comment Apple appellerait sa série de téléphones 2021. Tout le monde a appelé le nouvel appareil l’iPhone 13, mais il y avait des spéculations selon lesquelles Apple ramènerait le schéma de nommage “S”. L’iPhone 12 suivrait l’iPhone 12 au lieu de l’iPhone 13. Puis, en 2022, Apple passerait directement à l’iPhone 14 pour ignorer complètement le numéro 13. Mais à mesure que nous nous rapprochions de septembre, nous avons commencé à voir de plus en plus de preuves indiquant que l’iPhone 13 est le vrai nom du nouveau produit. La dernière preuve provient d’une fuite vidéo qui montre ce qui semble être un véritable accessoire pour iPhone 13 Pro Max.

L’iPhone 13 aura presque le même design que l’iPhone 12. Il a les mêmes côtés plats et écran plat. Même les dimensions sont presque identiques, bien que les modèles d’iPhone 13 soient légèrement plus épais. Mais plusieurs fuites affirment qu’Apple prévoit un changement de conception majeur cette année.

De l’iPhone 13 mini à l’iPhone 13 Pro Max, les quatre nouveaux iPhones présenteront des encoches plus petites. C’est la première fois depuis l’iPhone X qu’Apple apportera des modifications à la lunette en haut de l’appareil. Une encoche plus petite est le genre de mise à niveau notable qui justifie un nouveau nom de produit. Certains ont émis l’hypothèse que le nom « iPhone 12s » ne rendrait pas justice au nouveau design.

Fuite du nom de l’iPhone 13 Pro Max

Il y a quelques jours, un leaker a publié une photo de l’emballage de l’iPhone 13 qui semblait confirmer le nom de l’iPhone 13. Cela semblait renforcer l’idée qu’Apple dévoilerait bientôt la série iPhone 13 par opposition à l’iPhone 12.

Quelques jours plus tard, une autre personne d’Asie a publié une courte vidéo sur l’iPhone 13 en ligne. Le clip montre de prétendus étuis en silicone Apple officiels pour l’iPhone 13 Pro Max. Selon MacRumors, le leaker d’origine a rapidement supprimé la vidéo de son compte de réseau social. Mais une fois en ligne, le clip s’est propagé. D’autres l’ont retéléchargé, comme on le voit ci-dessous :

Coque en silicone iPhone 13 Pro Max #Apple #IPhone13 pic.twitter.com/jkcQ0sdtXF – Majin Bu 🫵 (@MajinBuOfficial) 4 septembre 2021

Nous examinons un lot de produits «iPhone 13 Pro Max Silicone Case» dans la vidéo. Ils semblent être des étuis iPhone en silicone ordinaires que vous attendez d’Apple. En plus du nom iPhone 13 Pro Max, ils portent également la marque MagSafe distincte d’Apple. Comme pour toutes les fuites, aussi crédibles qu’elles puissent paraître, il n’y a aucun moyen de confirmer que ces étuis sont de véritables accessoires pour iPhone 13.

Cela dit, nous soulignerons un autre détail intéressant dans cette vidéo. Les boîtiers semblent avoir une découpe de caméra arrière beaucoup plus grande que l’année dernière. C’est quelque chose sur quoi la plupart des leakers de l’iPhone 13 sont d’accord. Les modèles d’iPhone 13 auront des modules de caméra plus gros et plus épais.

Une explication de l’augmentation de la taille concerne la caméra principale, qui obtient une stabilisation par déplacement du capteur. L’année dernière, la fonctionnalité était exclusive à l’iPhone 12 Pro Max, mais chaque modèle d’iPhone 13 serait doté d’une technologie de changement de capteur. Le nombre croissant de fuites a également fourni plus de preuves pour soutenir l’idée qu’Apple ne devrait pas revenir au nom « S » cette année.