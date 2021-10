Un prêtre accusé d’avoir organisé des mariages de complaisance à Murcie est réduit à 20 mois

20/10/2021 à 12:31 CEST

Alberto Sanchez

Fernando N., le prêtre qui a servi comme curé de l’église Notre-Dame de Carmen de Santo Ángel de 2001 à 2012, il a été reconnu coupable d’avoir exécuté un total de 16 mariages de complaisance entre les citoyens de nationalité nigériane avec des personnes d’ethnie gitane résidant entre Alicante et Murcie. Les crimes reconnus par le Tribunal provincial de Murcie sont ceux d’un crime continu de falsification de document officiel et celui d’un crime continu contre les droits des citoyens étrangers. Le parquet, qui a demandé à l’accusé une peine de cinq ans de prison pour falsification de documents tels que le livret de famille et obtention ainsi d’un titre de séjour en Espagne, s’est mis d’accord avec la défense du curé pour reconnaître les faits en échange d’une réduction de peine. à 20 mois d’emprisonnement pour le délit de faux plus une amende, et à quatre mois d’amende pour le deuxième délit.

Le curé capturait des citoyens en situation irrégulière en Espagne, généralement originaires de nationalité nigériane, pour régulariser leur situation par un faux mariage avec des citoyens espagnols. Pour trouver des personnes résidant en Espagne avec qui organiser le mariage, le curé a collaboré avec deux autres personnes, l’une algérienne et l’autre sierra-léonaise, également condamnées pour les mêmes crimes avec des peines inférieures à celles demandées par le parquet.

Étrangers payés, pour être faussement mariés, entre 300 à 700 euros. En échange, ils ont obtenu le livret de famille et les documents nécessaires pour résider en Espagne. Le prêtre, vraisemblablement, a fait les notifications de mariage canoniques qu’il a ensuite remises aux parties intéressées afin qu’elles puissent se rendre à l’état civil.