Un prêtre change de soutane pour un costume charro en hommage à Vicente Fernández

C’est à propos du père Oscar Sanchez Barba qui, après la messe et en plein hommage… a changé sa soutane pour un costume charro !

A la fin du service religieux, le prêtre a fait remarquer aux personnes présentes que le désir de Vicente Fernández c’était qu’à ses funérailles il y aurait des applaudissements et des chants. Ainsi, une fois l’homélie terminée, il a annoncé qu’il céderait la place à la musique. Ensuite Sanchez Barba il ôta sa soutane et enfila un costume charro.

Et non, ce n’était pas pour être en phase. Ce qui se passe, c’est qu’en plus d’être prêtre, il fait partie de l’Association Guadalajara Mariachi et ainsi, habillé en charro, il a rejoint l’hommage musical à Chente. La vidéo de ses deux looks est devenue virale sur les réseaux.