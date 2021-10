Un prêtre star de TikTok parle des dangers des réseaux sociaux

Il utilise les avantages de la technologie pour rapprocher les jeunes de l’Église, mais le père Heriberto García Arias est conscient des risques. L’aumônier, directeur de la communication et porte-parole de la basilique cathédrale de San Juan de los Lagos, dans l’État mexicain de Jalisco, assure qu' »il faut mettre les pieds dans la boue, écouter et voir ce que pensent les adolescents et les jeunes ». Pour cette raison, ce prêtre hors du commun avertit qu’il faut faire attention aux dangers qui existent sur internet et sur les réseaux sociaux, mais en même temps profiter de leurs avantages.

Share