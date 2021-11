Un prisonnier a de nouveau été emprisonné pour avoir menacé le député Jess Phillips depuis sa cellule

La députée travailliste Jess Phillips a déclaré qu’elle se sentait «résignée» à recevoir des menaces pour le reste de sa vie (Photo: .)

Un prisonnier « dangereux » a menacé de tuer la députée travailliste Jess Phillips dans une lettre qu’il a envoyée depuis sa cellule.

Rakeem Malik, 54 ans, l’avait auparavant menacée ainsi que d’autres députés et avait déjà été condamné pour cela.

Mme Philiips a déclaré que la récente lettre, qui a été interceptée avant de l’atteindre, menaçait de « lui faire du mal et de la tuer ».

Malik, un musulman converti né Paul Anthony Harrison, avait déjà envoyé des lettres menaçant de manger le cadavre de Theresa May, de tuer Boris Johnson « avant Noël » et de bombarder la députée travailliste Rosie Cooper au nom des « Jihadis d’Angleterre ».

Il purge actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité prononcée en 1999 après avoir reconnu avoir tenté de tuer un » compagnon de cellule » qu’il a tenté d’étrangler avec des lacets à l’hôpital de haute sécurité Ashworth de Merseyside.

Malik a comparu aujourd’hui par liaison vidéo au Birmingham Crown Court, où il a été condamné pour de nouvelles infractions à cinq ans d’emprisonnement – ​​avec une prolongation de cinq ans de son permis.

Après l’audience, Mme Phillips – la députée de Birmingham Yardley – a déclaré: «C’est un homme dangereux. Je me sens résigné à la position de quelqu’un qui, pour le reste de ma vie, recevra des menaces et les verra potentiellement promulguées.

Un homme qui était déjà en prison pour avoir menacé de me tuer et d’autres a été condamné aujourd’hui à 10 ans supplémentaires pour avoir continué à me menacer. Notre démocratie est constamment attaquée. – Jess Phillips MP (@jessphillips) 1er novembre 2021

Elle a déclaré que les lettres «menaçant de me faire du mal et de me tuer» ont été interceptées avant de l’atteindre.

Après que Malik a été à nouveau condamnée lundi, Mme Phillips a déclaré qu’elle se sentait « réconfortée » parce que la police « a incroyablement bien réagi » et « à la lumière des attaques contre les députés et qu’une attaque contre notre démocratie (est) prise très au sérieux » .

Elle a déclaré: «Je suis en quelque sorte résignée à l’idée que cela continuera de se produire dans ma vie. J’ai moins peur de celui-ci parce que je savais qu’il était déjà en prison. Je peux prendre le risque de gérer ça.

Elle a ajouté: « Je ne pense pas que ce soit un homme qui sortira de prison de sitôt et je ne ressens donc aucun risque particulier. Je suis heureux que la bonne chose soit arrivée. Tout cela est simplement teinté de tristesse autour du fait que les gens me ciblent parce que je suis une femme.

«C’est un homme qui avait déjà écrit sur Jo Cox dans ses lettres. Il avait été véhément et précis sur le fait que je suis une femme. Cela vous fatigue, mais vous devez continuer.

Malik avait précédemment admis avoir menacé de tuer, deux chefs d’accusation d’envoi de lettres contenant des menaces et de violation d’une ordonnance de comportement criminel.

Sa peine doit courir consécutivement à une autre peine d’emprisonnement de cinq ans qu’il purge déjà après avoir plaidé coupable lors d’une audience antérieure à trois chefs d’accusation d’avoir menacé de tuer la députée de West Lancashire, Mme Cooper, en mai 2019.

