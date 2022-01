Un prisonnier agresse un agent pénitentiaire dans la prison de Picassent, Valence

01/06/2022 à 12:42 CET

Un gardien de prison de la La prison de Picassent a abouti blessé après avoir été battu par l’un des détenus de l’unité de prévention du centre. Cela vient d’être confirmé par les responsables du syndicat ACAIP-UGT à travers un communiqué dans lequel ils expliquent que le premier incident de l’année dans ce centre s’est produit hier à midi, à l’heure du déjeuner, lorsque le détenu de 25 ans posté dans le module 28 de l’unité préventive, a commencé à battre l’un des fonctionnaires qui était de service à ce moment-là.

Comme indiqué par les représentants des travailleurs, le prisonnier a commencé à frapper et à donner des coups de pied au policier jusqu’à ce qu’il réussisse à le jeter à terre. Les fonctionnaires du service ont réussi à réduire le détenu et à l’isoler. Il a ensuite été transféré dans un autre module de l’Unité de Conformité. À la suite de cette agression, Le fonctionnaire a des bleus sur le dos, une lèvre et un genou, et, après avoir reçu les premiers soins médicaux au centre, il attend de voir l’évolution des blessures.

Un prisonnier en difficulté avec un casier judiciaire

Ce détenu de 25 ans était entré dans le centre en août dernier. Depuis, et comme l’explique l’ACAIP-UGT, il est passé par 3 modules et il avait déjà joué dans deux incidents précédents. Maintenant, il a été admis à l’unité préventive, qui, selon le syndicat, abrite quelque 25 détenus très conflictuels.

Pour les responsables de ce syndicat, ce qui s’est passé hier à Picassent montre que l’administration pénitentiaire « ne forme pas adéquatement ses employés, et ils compensent leur manque de préparation par du professionnalisme et de la bonne volonté. Dans le meilleur des cas, seuls 25 fonctionnaires peuvent chaque année suivre un cours spécifique de défense personnelle, mais ils doivent le faire pendant leurs jours de congé et également prendre en charge toutes les dépenses, y compris l’essence pour les déplacements au centre. »

Selon le communiqué, la prison de Picassent souffre toujours d’une grave pénurie de personnel, avec un déficit de personnel de plus de 15%. L’ACAIP-UGT a déjà demandé le classement du délinquant au Premier Degré (le plus restrictif) et son transfert dans une autre prison.