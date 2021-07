Un prisonnier californien travaillant comme pompier vole un camion de pompiers 10z viral

La pratique californienne consistant à utiliser des travailleurs incarcérés pour la lutte contre les incendies a entraîné un étrange braquage du 4 juillet dimanche soir, alors qu’un prisonnier volait un camion de pompiers lors d’une apparente tentative d’évasion. L’homme a causé des milliers de dollars de dégâts matériels avant de s’écraser, de détruire le véhicule et d’atterrir à l’hôpital, ont rapporté les médias locaux.

Le prisonnier de 31 ans a participé au programme controversé de l’État entre détenus et pompiers, dans lequel les détenus sont formés et déployés pour aider l’État à lutter contre les incendies de forêt en échange d’un congé de leur peine et d’un salaire de 2 à 5 $ par jour. Les autorités n’ont divulgué aucun détail sur ce participant au programme, sauf pour révéler qu’il est un homme du comté d’Orange qui purge une peine depuis 2015.

Selon un rapport de The Sacramento Bee, l’unité Cal Fire Amador-El Dorado répondait à un appel concernant un feu de végétation causé par des feux d’artifice illégaux à Shingle Springs lorsque le pompier incarcéré a sauté au volant du camion et accéléré.

Le camion – que l’Associated Press a décrit comme un “moteur de lutte contre les incendies de forêt à traction intégrale du Département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie conçu pour transporter quatre pompiers” – a été volé vers 00h40 lundi matin.

Après avoir quitté les lieux de l’incendie, le prisonnier a semblé perdre le contrôle du véhicule, traversant une clôture et entrant dans un magasin Rack-It Truck Racks, heurtant une voiture garée appartenant à l’entreprise, un arbre et une deuxième clôture, avant sauter le trottoir et conduire dans un fossé, totalisant le véhicule, California Highway Patrol Sgt. Dave Varao a déclaré à l’AP, qualifiant l’incident de “tentative d’évasion”.

“C’est un demi-bloc de destruction de sa part en essayant de diriger ce gros camion, qu’il ne sait probablement pas très bien conduire, ricochant sur les clôtures et les arbres”, a déclaré Varao au fil de presse. “Des dommages importants ont été causés au moteur ainsi qu’à des biens privés et publics.”

Les images de la caméra de surveillance obtenues par l’affilié local de NBC KCRA 3 montrent le prisonnier conduisant le véhicule à travers le parking avec les feux de détresse clignotants et traversant plusieurs obstacles sur son chemin.

L’homme incarcéré a ensuite quitté le camion de pompiers en panne, courant vers l’emplacement Rack-It Truck Racks où il a tenté de détourner un employé qui sortait des locaux, selon les autorités. Varao a déclaré à l’AP que l’employé et le prisonnier évadé s’étaient « battus » brièvement, mais l’employé a ensuite pu se libérer et s’enfermer à l’intérieur du magasin de camions. Les gardiens de prison et les adjoints du bureau du shérif du comté d’El Dorado ont alors pu appréhender l’homme, qui était en liberté depuis environ 30 minutes.

L’employé de Rack-It – qui n’a pas été identifié dans les rapports – a subi des « blessures très mineures » et n’a pas été transporté à l’hôpital, selon l’AP. Le prisonnier a été hospitalisé avec des blessures causées par l’accident initial, mais était en bon état et devrait se rétablir complètement. Cal Fire et le California Department of Corrections and Rehabilitation (CDCR) ont publié une déclaration disant que le prisonnier était du comté d’Orange était incarcéré depuis 2015, mais a déclaré que son nom était retenu dans l’attente d’une enquête en cours. Aucun des deux départements n’a immédiatement répondu aux courriels de Law&Crime.

Van Thompson, le propriétaire de l’emplacement Rack-It, a déclaré à KCRA 3 que le camion volé a roulé sur deux supports de camions, qu’il a ensuite traînés à travers le terrain, provoquant des étincelles et entravant probablement la capacité du prisonnier à contrôler le véhicule.

“Il était probablement ici 30 secondes au plus”, a déclaré Thompson. “A fait beaucoup de dégâts en 30 secondes.”

La Californie gère son programme de pompiers incarcérés depuis 1915. Le programme, qui a été vanté pour avoir sauvé l’État jusqu’à 100 millions de dollars par an, a été critiqué pour avoir payé des salaires extrêmement bas pour un travail très dangereux. Trois participants au programme sont morts en combattant des incendies dans l’État depuis 2017, selon un rapport Vox de septembre 2020.

Le Los Angeles Times a rapporté que plus de 900 personnes sont actuellement impliquées dans l’une des 62 « équipes de pompiers détenus ».

