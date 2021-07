Un prisonnier politique américain demande à un tribunal russe de purger sa peine aux États-Unis: RAPPORT 10z viral

Le prisonnier politique russe Paul Whelan, citoyen américain et ancien marine, demanderait à purger le reste de sa peine aux États-Unis

Whelan, qui a été arrêté par les autorités russes il y a plus de deux ans et condamné à 16 ans de prison l’année dernière, cherchera à être transféré de la colonie pénitentiaire n°17 ​​de Mordovie, connue comme l’une des prisons les plus dures de Russie, a annoncé Radio L’Europe libre a signalé. Whelan a allégué que les gardiens de prison l’avaient maltraité et avaient récemment passé trois semaines dans un établissement médical pour des blessures qu’il avait subies dans un camp de travail, a récemment déclaré son frère à CNN.

“Nous préparons une requête au tribunal municipal de Moscou concernant le transfert de Whelan pour qu’il purge sa peine aux États-Unis”, a déclaré mercredi l’avocate de Whelan, Olga Karlova, selon Radio Free Europe.

Le président Joe Biden a discuté de Whelan et d’autres prisonniers politiques lors de son sommet de juin avec le président russe Vladimir Poutine, a rapporté CNBC. Poutine et le secrétaire d’État Antony Blinken ont également reconnu séparément qu’un échange potentiel de prisonniers était sur la table et pourrait être négocié.

« Aux familles, des Américains détenus sont venus et nous en avons discuté, et nous allons poursuivre cette discussion. Je ne vais pas m’en passer”, a déclaré Biden aux journalistes le dernier jour du sommet.

Les forces de l’ordre russes ont arrêté Whelan pour espionnage en décembre 2018 et l’ont condamné en juin 2020. Whelan aurait possédé une clé USB contenant des informations russes classifiées, qui, selon lui, lui ont été remises par une connaissance russe, selon ..

L’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo a qualifié la condamnation d'”épouvantable” et a déclaré que le procès s’était déroulé en secret et sans les indemnités appropriées de témoins.

Whelan a maintenu son innocence et a appelé Biden à résoudre la situation “le plus rapidement possible”, selon CNN.

« C’est assez simple. Il n’y a pas eu de crime. Il n’y avait aucune preuve. Le procès secret était une imposture », a déclaré Whelan à CNN lors d’un entretien téléphonique depuis un camp de travail le mois dernier. “Cela a été fait uniquement pour des motifs politiques.”

