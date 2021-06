Un prisonnier politique américain en Russie demande à Biden de prendre des mesures pour le libérer ⋆ 10z viral

Le citoyen américain reconnu coupable d’espionnage par un tribunal russe en juin 2020 a exhorté le président Joe Biden à prendre des mesures pour le libérer ainsi que d’autres prisonniers politiques, a rapporté CNN.

Paul Whelan, qui est détenu en Russie depuis 2018, a demandé à Biden de “discuter de manière agressive” du faux emprisonnement d’Américains lors de sa prochaine rencontre face à face avec le président russe Vladimir Poutine, a rapporté CNN. Le gouvernement américain doit prendre des mesures « décisives » immédiates pour libérer Whelan et empêcher le gouvernement russe d’enlever des Américains innocents à l’avenir, a-t-il ajouté.

« Ce n’est pas une question de la Russie contre moi ; c’est un problème de la Russie contre les États-Unis, et les États-Unis doivent répondre à cette situation de diplomatie des otages et la résoudre le plus rapidement possible », a déclaré Whelan à CNN lors d’un entretien téléphonique exclusif mercredi.

Les forces de l’ordre russes ont arrêté Whelan pour espionnage en décembre 2018. Whelan aurait possédé une clé USB contenant des informations russes classifiées, qui lui auraient été remises par une connaissance russe, selon ..

Après avoir été détenu pendant plus d’un an, Whelan a été reconnu coupable d’espionnage et condamné à 16 ans de prison en juin 2020. L’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo a qualifié la condamnation d'”épouvantable” et a déclaré que le procès s’était déroulé en secret et sans le indemnités appropriées de témoins.

« C’est assez simple. Il n’y a pas eu de crime. Il n’y avait aucune preuve. Le procès secret était une imposture », a déclaré Whelan à CNN. “Cela a été fait uniquement pour des motifs politiques.”

“Plus il y a de gens qui comprennent que je suis innocent et qu’aucun crime d’espionnage n’a jamais eu lieu, mieux c’est”, a-t-il poursuivi.

Whelan a ajouté qu’il avait été placé dans un camp de travail à plus de 300 miles à l’est de Moscou, a rapporté CNN. Il passe ses journées à travailler dans une usine de vêtements qu’il qualifie de « sweatshop ».

Pendant ce temps, le secrétaire d’État Antony Blinken a exhorté la Russie à libérer Whelan et l’ancien marine américain Trevor Reed, qui a été condamné à 9 ans de prison l’année dernière pour avoir agressé des policiers russes, lors de son appel le 12 mai avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Blinken a de nouveau demandé à la Russie de libérer Whelan et Reed lors de sa rencontre en personne avec Lavrov le 19 mai.

Peu de temps après son entrée en fonction, Blinken a rencontré virtuellement les familles de Whelan et d’autres otages politiques, selon The Oakland Press. Au cours de la réunion, Blinken et l’envoyé spécial du président pour les affaires d’otages, Roger Carstens, ont assuré aux familles que le gouvernement ferait de son mieux pour renvoyer leurs proches aux États-Unis.

