un prix à 6 chiffres pourrait devenir une réalité Crypto new media

Analyse du prix du Bitcoin

Mercredi, Bitcoin a rebondi après un creux de session de 47 250 $ pour finir en chiffres verts et en hausse de 2,67%.

Il y a une tendance émergente selon laquelle Bitcoin termine sa bougie quotidienne près des creux ou des sommets des sessions.

Le ci-dessous est le graphique 2W de Babenski et leur interprétation d’un moment « faire ou mourir » pour les commerçants.

Vous pouvez voir que BTC est presque au point mort de ce canal ascendant de longue date qui remonte à 2013.

Il sera impératif pour les participants haussiers du bitcoin de se placer du bon côté de l’équateur en poussant le prix du bitcoin vers de nouveaux sommets historiques dans les mois à venir s’ils veulent un nouveau sommet historique en 2021.

Historiquement, lorsque le prix du bitcoin a touché le milieu de cette fourchette, une forte réaction à la hausse ou à la baisse s’est produite.

Si les ours ne parviennent pas à ramener le prix en dessous de 47 000 $ et à revenir au bas niveau de 40 000 $, le graphique ci-dessus pourrait jouer à la hausse, et un prix BTC à 6 chiffres pourrait devenir une réalité.

L’indice de la peur et de la cupidité est à 75 et +2 par rapport à la lecture d’hier de 73.

La plage de 24 heures de Bitcoin est de 47 250 $ à 49 255 $ et la plage de 7 jours est de 44 213 $ à 50 311 $. La fourchette de 52 semaines de BTC est de 9 964 $ à 64 374 $ et le prix moyen sur 30 jours est de 43 889 $.

Bitcoin a clôturé la bougie quotidienne de mercredi d’une valeur de 48 989 $.

Analyse des prix d’Ethereum

Après un bref recul, Ether est toujours dans sa plage actuelle sur le graphique 1D, avec zéro dommage technique fait au cours des dernières 48 heures.

Le tableau ci-dessous de gveton montre l’importance des taureaux tenant le niveau de 3 008 $ comme résistance de support si les ours devaient faire baisser le prix dans les prochains jours. En dessous de 3 000 $, le prochain support important sur l’échelle de temps quotidien pour les taureaux est de 2,4 000 $ – si ce prix baisse, une tendance baissière plus prolongée devient plus probable.

La résistance des frais généraux locaux pour les taureaux est de 3 647 $, mais si ce prix est dépassé, l’éther de 4 000 $ pourrait à nouveau être imminent.

La plage de 24 heures d’Ether est de 3 080 $ à 3 250 $ et la plage de 7 jours est de 2 983 $ à 3 346 $. La fourchette de 52 semaines de l’ETH est de 320 $ à 4 352 $. Le prix moyen de l’éther sur 30 jours est de 2 936 $.

Fermeture de la bougie quotidienne du mercredi pour L’éther était de 3 228 $, et c’est fini [+1.73%] en chiffres verts.