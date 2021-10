Un prix élevé à payer pour la durabilité?

Eric Zeman / Autorité Android

TL;DR

HMD a lancé le Nokia XR20 en Inde. Le smartphone robuste coûte Rs 47 000 (~ 624 $).

Les téléphones plus anciens de Nokia étaient traditionnellement connus pour leur conception durable, et le détenteur de licence de la marque HMD Global se penche sur cette réputation avec le smartphone robuste Nokia XR20. Maintenant, la société a lancé l’appareil durable en Inde.

Le Nokia XR20 commence à Rs 46 999 (~ 624 $) dans la région, selon Fone Arena, ce qui le rend plus cher que le prix recommandé de 550 $ du téléphone aux États-Unis. Alors qu’est-ce que vous obtenez pour le prix, alors?

Le principal argument de vente est en effet cette conception durable, avec un design résistant à l’eau IP68, un couvercle arrière robuste et Gorilla Glass Victus à l’avant. HMD affirme ensuite que le téléphone est également résistant aux chutes et à la température.

Pour ce que ça vaut, notre propre Eric Zeman a examiné l’appareil et a noté qu’il l’avait laissé tomber sur du béton, l’avait jeté dans son jardin, l’avait jeté dans plusieurs escaliers et l’avait plongé dans une rivière. Le téléphone a survécu à tous ces incidents, ce qui devrait rassurer les acheteurs intéressés.

Qu’est-ce que vous obtenez d’autre?

Sinon, le reste du Nokia XR20 est plutôt économique. Le téléphone est doté d’un SoC Snapdragon 480 5G, d’un écran LCD FHD+ de 6,67 pouces, de 4 Go ou 6 Go de RAM, de 64 Go de 128 Go de stockage extensible et d’une batterie de 4 630 mAh. Vous bénéficiez également d’une charge filaire de 18 W, de recharges sans fil de 15 W, d’un système de caméra arrière double (48MP principal, 13MP ultra-large) et d’un selfie de 8MP.

L’appareil de HMD contient également quelques extras bienvenus, tels qu’un port 3,5 mm, un bouton Google Assistant et un bouton personnalisable en haut. La société promet également trois ans de mises à jour du système d’exploitation et quatre ans de correctifs de sécurité, ce qui correspond bien à Samsung et OnePlus.

Le segment des robustes est assez petit, ce n’est donc pas comme si les consommateurs en général (sans parler de l’Inde) avaient une tonne de choix à cet égard. C’est donc un très bon choix si vous accordez de l’importance à la durabilité avant tout. Mais pour tout le monde, Rs 47 000 peut vous procurer beaucoup de téléphones d’autres marques.