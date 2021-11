Un problème de duplication découvert dans les remakes Pokémon Diamant et Perle

Les nouvelles versions Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl sont sorties depuis moins d’une semaine, et il semble qu’un problème de duplication ait déjà été découvert – permettant aux entraîneurs de cloner des Pokémon et même tous les éléments attachés, tels que les Master Balls.

Comme l’a souligné @orcastraw, ce problème a été initialement découvert par le joueur Pokémon et utilisateur de Twitter @kevinfor5. Voici l’explication complète :

Voici: Comment cloner dans Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl, découvert par @kevinfor5 https://t.co/BZmxttLfvP pic.twitter.com/eUH4nblz8v— ​​Kaitlyn Molinas (@orcastraw) 23 novembre 2021

Et voici les étapes pour reproduire ce problème (via Nintendo Everything):

1. Mettez deux Pokémon qui sont dans la même position dans des cases différentes (comme le coin inférieur droit)

2. Prenez un de ces Pokémon et placez-le dans la Battle Box

3. Allez à la garderie Solaceon, parlez à la femme et choisissez le Pokémon dans l’autre boîte

4. Avant de fermer, cliquez sur la « Box List » en bas à gauche

5. Appuyez sur « Y » et échangez les emplacements dans lesquels ils sont placés, puis déposez votre Pokémon

6. Rouvrez vos boîtes et rendez-vous dans la Battle Box

7. Prenez un Pokémon que vous allez « supprimer » et insérez-le

8. Prenez le Pokémon que vous souhaitez cloner et ajoutez-le à la liste

9. Affichez l’écran récapitulatif du Pokémon que vous venez d’ajouter ; quand vous reviendrez, il sera cloné

Si vous décidez d’effectuer ce problème, c’est à vos risques et périls. Et il est probable que The Pokémon Company et le développeur ILCA déploieront un correctif pour cela dès que possible.