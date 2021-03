Un problème de freinage a amené Nikita Mazepin à faire un tour à Bahreïn

Nikita Mazepin a perdu le contrôle de son Haas à quelques reprises en Q1 au Grand Prix de Bahreïn, invoquant un problème de «freinage par câble».

Cela allait toujours être difficile pour Haas en 2021 et à la fin du FP3, il était clair qu’ils étaient l’équipe avec le plus de travail à faire.

Et en Q1, Mazepin avait du mal à garder son Haas pointé dans la bonne direction, tournant plusieurs fois avec l’erreur finale au premier virage.

Cette rotation particulière a fait ressortir les drapeaux jaunes à la fin de la session, impactant plusieurs tours de vol clés, Sebastian Vettel et Esteban Ocon affirmant qu’il avait joué un rôle dans leurs éliminations respectives en Q1.

Lorsqu’on lui a demandé si les vents violents et changeants rendaient les choses délicates lors des qualifications, Mazepin a déclaré aux journalistes: «Oui, très délicat, ils ont beaucoup changé par rapport au FP3.

« De toute évidence, la température a baissé, le vent s’est retourné et ces voitures de Formule 1 sont très affectées par le vent. »

En ce qui concerne la cause de ses incidents, Mazepin a révélé qu’il était aux prises avec un problème de freinage par câble qu’il n’avait pas connu jusqu’à présent avec l’équipe, ce qui aurait pu en être la cause.

«J’ai eu du mal, j’ai eu un problème avec le frein par câble et j’ai bloqué les arrières, je ne sais pas pourquoi, dans le premier virage. Je suppose que la pédale a duré longtemps.

«Nous devons donc examiner cela, quelque chose auquel je ne m’attendais pas et qui ne devrait pas arriver. Je ne l’ai pas piloté lors des tests et des essais libres, alors j’espère que cela n’arrivera pas demain.

«Il y a encore beaucoup à chercher, même s’il a toujours été difficile de venir ici pour faire cette qualification.»

En Formule 1, il y a quelque chose d’un gentleman’s agreement que les pilotes ne se doublent pas alors qu’ils se préparent pour un tour volant – ce que Mazepin n’a pas suivi à la fin de Q1, à la demande de son équipe.

Mais il lui est difficile d’obéir à quelque chose dont il n’avait jamais entendu parler auparavant.

«En arrivant dans le dernier virage, mon équipe m’a dit que… avant tout, je travaillais à essayer de résoudre le problème du frein par câble parce que s’il s’agissait d’un problème électrique, il peut être réglé par le volant, ce qui n’était pas le cas.

« Et ils [Haas] dit juste pour l’essayer, et si vous remarquiez que j’étais retenu pendant longtemps sur le pont-bascule, j’ai donc perdu beaucoup de temps, et mon équipe m’a dit qu’il n’y avait pas assez de temps pour franchir la ligne de départ-arrivée si je ne le fais pas. t aller maintenant.

«Évidemment, en tant que pilote, je fais comme indiqué et les instructions étaient de pousser, j’ai poussé, et pour être très honnête, je n’ai jamais entendu parler de cet accord auparavant.

« Cependant, je prendrai note à partir de maintenant. »

Mick a amélioré son temps pour passer à la P19. Nikita tourne à nouveau au virage 1, donc ne peut pas s’améliorer et se qualifie P20. # HaasF1 #BahrainGP #Quali pic.twitter.com/W6QsDClQ4c – Haas F1 Team (@ HaasF1Team) 27 mars 2021

Les nouveaux abonnés à F1 TV Pro peuvent regarder le Grand Prix de Bahreïn gratuitement avec un essai de sept jours. Inscrivez-vous ici! Veuillez vérifier si F1 TV Pro est disponible dans votre pays.

Mazepin partira du fond de la grille dimanche, partageant la dernière ligne avec son coéquipier Mick Schumacher.

Mais si sur le papier la P19 ne semble pas être une position de départ fantastique pour sa première course, Schumacher était généralement «très content» de sa performance en qualifications.

«En général, j’étais très content, je pense que je suis à 95% satisfait de mon tour», a-t-il expliqué.

«J’ai eu un petit moment où j’ai senti que j’aurais pu faire mieux, mais pour être honnête, je pense qu’après une course assez perturbée, malheureusement, c’était plutôt bien.

«Mais il y avait certainement place à amélioration de mon côté, alors j’ai hâte de pouvoir bientôt participer à une autre qualification.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!