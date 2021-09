Un problème de moteur a causé la rotation d’entraînement de Norris

Dans le tour d’horizon : Lando Norris a déclaré qu’un problème de moteur avait provoqué sa vrille alors qu’il entrait dans la voie des stands lors de la première séance d’essais de vendredi à Sotchi.

En bref

Norris explique la rotation d’entraînementNorris a subi de légers dommages à son aileron avant lorsque McLaren a fait demi-tour sur le chemin des stands à Sotchi hier. Il a déclaré que l’impact à basse vitesse « n’était pas de ma faute ».

“Quelque chose s’est passé avec le moteur, donc ce n’est pas de ma faute, pas une vrille embarrassante”, a expliqué Norris. “Mais pas idéal, évidemment, cela a également endommagé l’aileron avant, ce qui n’était pas ce que nous voulions à la fin de la séance, ou pas du tout.”

Malgré le revers, Norris était satisfait du déroulement de son vendredi. « Toute la journée a été un peu de haut en bas. Nous avons eu beaucoup de mal à [second practice], nous avons fait pas mal de changements sur la voiture pour la deuxième séance d’essais et nous l’avons vraiment beaucoup améliorée. Nous nous retrouvons donc avec un sentiment plus positif aujourd’hui avant demain et dimanche.

Giovinazzi encouragé par le rythme malgré le crash

Antonio Giovinazzi a eu un coup plus dur avec le mur lors des deuxièmes essais, mais a estimé que son Alfa Romeo avait un bon rythme autour de Sotchi.

“Le vent était assez irrégulier pendant la course et j’ai eu un peu de sous-virage, plus que le tour précédent”, a-t-il déclaré. « J’ai touché un peu le [artificial] l’herbe à la sortie et j’ai perdu l’arrière. Alors malheureusement c’est arrivé.

« Sinon, je pense que nous n’étions pas trop mauvais en termes de rythme, nous verrons donc demain.

Piastri poursuit sa pole à Sotchi

Piastri a de nouveau ouvert la voie aux qualificationsOscar Piastri a décroché la pole position pour la troisième course de Formule 2 consécutive. Le leader des points a gardé son meilleur jusqu’à la fin alors que les temps ont chuté tout au long de la séance de qualification de la F2, et a battu Jehan Daruvala de près de deux dixièmes de seconde.

Le plus proche rival de Piastri au championnat, Guanyu Zhou, a pris la quatrième place sur la grille pour l’événement principal de dimanche et partagera la deuxième ligne avec Theo Pourchaire. Dan Ticktum, dixième meilleur temps des qualifications, prendra le départ de la première course de sprint samedi matin depuis la pole position sur la grille partiellement inversée.

Herta dirige la pratique d’ouverture à Long Beach

Fraîchement sorti de sa victoire à Laguna Seca il y a cinq jours, Colton Herta a dirigé la première séance d’essais pour la course décisive pour le championnat de ce week-end à Long Beach. Le leader des points Alex Palou a terminé troisième tandis que Josef Newgarden et Patricio O’Ward, les seuls pilotes qui peuvent l’empêcher de remporter le titre, ont terminé 10e et 16e.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

Long Beach ouvre pour le retour du Grand Prix, IndyCar se rapproche (Miami Herald)

“Nous nous attendons à une très forte participation et nous voulons créer le même sentiment d’excitation et d’énergie que cet événement porte généralement. Nous le faisons de manière très sûre et sécurisée. C’est important car lorsque cette course se terminera (dimanche) cela aura été le méga-événement le plus sûr de Californie ouvert à tous.”

Daniel Ricciardo la star de la Netflix-isation du sport (The Guardian)

“La lacune dans un contenu comme Drive to Survive, produit en partenariat avec la F1, est l’absence d’un objectif critique… Le sport fait face à deux menaces majeures pour sa viabilité, mais aucun d’entre eux n’obtient la moindre mention dans les trois séries de Drive to Survive. “

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour un lien relatif au sport automobile monoplace à inclure dans le prochain tour d’horizon ., veuillez l’envoyer via le formulaire de contact.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

En ce jour dans le sport automobile

Vettel en route pour la victoire à Singapour aujourd’hui en 2011

Partagez cet article de . avec votre réseau :