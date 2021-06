Un problème de moteur a presque coûté le podium à Gasly · .

Pierre Gasly était soulagé de repousser Charles Leclerc pour son premier podium de la saison alors qu’il faisait face à un problème de moteur lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Le pilote AlphaTauri a déclaré qu’il devait faire face à un problème sur son groupe motopropulseur Honda qui l’a rendu vulnérable sur les longues lignes droites du circuit de la ville de Bakou.

« À partir de la mi-course, nous avons eu un problème de moteur, nous avons donc commencé à perdre des performances dans les lignes droites », a déclaré Gasly. « C’est à ce moment-là que ça a commencé à être un peu plus difficile pour nous.

Après s’être qualifié avec une quatrième meilleure saison, Gasly n’était pas sûr de pouvoir terminer la course aussi haut. Mais il a revendiqué la deuxième place après une bagarre «coups de coude» avec Leclerc au cours des deux derniers tours.

“Je dois dire que j’ai vraiment apprécié la bataille”, a déclaré Gasly. « C’était une course intense, une course très dure mais aussi une course juste. J’aime ça et je suis super content que tous les gars obtiennent notre troisième podium ensemble.

Gasly a déclaré que son problème de moteur lui avait laissé un déficit de puissance évident par rapport à son coéquipier Yuki Tsunoda et qu’il savait qu’il serait vulnérable en ligne droite.

« J’ai besoin d’examiner les données, mais [it] était clairement une assez grande différence avec Yuki », a-t-il déclaré. « Alors les gars m’ont dit beaucoup de changements de moteur pour essayer de limiter les dégâts.

« Mais j’étais très fort dans le deuxième secteur et la ligne droite était très dure, et Seb [Vettel] nous a dépassés. Je ne pouvais vraiment rien faire là-bas.

« Je savais que dans les deux derniers tours, quoi que je fasse, Charles derrière me dépasserait dans la ligne droite et c’est ce qui s’est passé. Je viens de remonter dans le remorquage et j’y suis allé au premier virage, il est revenu vers moi au troisième virage et oui, j’ai dû freiner très tard. J’ai vraiment poussé mes freins à fond avec Seb. Je pensais que j’allais finir dans le mur là.

« J’ai réussi à l’arrêter d’une manière ou d’une autre, je ne sais pas comment. J’étais très en retard au freinage et avec Charles pareil. Je voulais vraiment ce podium. J’ai pris de gros risques mais ça en valait clairement la peine et je suis super content.

