Un problème incroyable nécessite une solution incroyable

Bernie Sanders a récemment consulté les pages d’opinion du journal britannique The Guardian afin de souligner «l’écart grandissant entre les très riches et tout le monde» aux États-Unis.

Voici comment le sénateur du Vermont a commencé son article d’opinion:

«Les États-Unis ne peuvent pas prospérer et rester une démocratie vigoureuse alors que si peu d’entre eux en ont tant et que si peu en ont. Alors que beaucoup de mes collègues du Congrès choisissent de l’ignorer, la question de l’inégalité des revenus et des richesses est l’une des grandes crises morales, économiques et politiques auxquelles nous sommes confrontés – et elle doit être traitée.

La triste réalité est que nous nous dirigeons rapidement vers une forme de société oligarchique, où une poignée de milliardaires ont une richesse et un pouvoir énormes tandis que les familles de travailleurs se débattent d’une manière que nous n’avons pas vue depuis la Grande Dépression. Cette situation a été exacerbée par la pandémie. »

Vous pensez peut-être que moi – en tant que personne au moins adjacente à Wall Street – je ne suis pas d’accord avec le sénateur américain le plus à gauche.

Mais je ne le fais pas. En fait, je pense que son diagnostic du problème est à peu près mort.

Les faits sont des faits. Voici comment le sénateur décrit la situation actuelle.

«Aujourd’hui, la moitié de notre population vit de chèque de paie à chèque de paie, 500 000 des plus pauvres d’entre nous sont des sans-abri, des millions sont inquiets des expulsions, 92 millions sont non assurés ou sous-assurés, et les familles de tout le pays s’inquiètent de la façon dont elles vont nourrir leurs enfants…

Pendant ce temps, les gens au sommet ne l’ont jamais eu aussi bien. Les 1% les plus riches possèdent désormais plus de richesses que les 92% les plus pauvres, et les 50 Américains les plus riches possèdent plus de richesses que la moitié inférieure de la société américaine – 165 millions de personnes. Alors que des millions d’Américains ont perdu leur emploi et leurs revenus pendant la pandémie, au cours de la dernière année, 650 milliardaires ont vu leur richesse augmenter de 1,3 billion de dollars. »

En effet, la classe moyenne américaine se rétrécit… et pas dans le bon sens. Des millions de personnes sombrent sous le seuil de pauvreté. Alors que ce changement socio-économique massif se poursuit, une tranche de plus en plus réduite de notre population contrôle une part de plus en plus grande de notre richesse nationale.

Considérez qu’en 1980, les 1% les plus riches d’Américains possédaient environ 30% de toute la richesse des ménages du pays. Dans le même temps, les 90% les plus pauvres détenaient environ 24% de toute la richesse des ménages.

Mais en 2012, la part de toute la richesse financière des ménages détenue par les 1% les plus riches avait grimpé en flèche à plus de 60%… et la part des 90% les plus pauvres avait chuté en dessous de 10%. Voici à quoi cela ressemble:

Alors oui, ici au moins, Sanders et moi sommes sur la même longueur d’onde.

Là où nous différons, c’est ce qui, selon nous, a causé l’inégalité des richesses en Amérique – et les solutions potentielles.

Alors aujourd’hui, examinons de plus près les causes de l’écart de richesse… et ce qui peut être fait pour empêcher les Américains ordinaires de se retrouver du mauvais côté de celui-ci.

Bien que les prescriptions du sénateur puissent vous éloigner de la ligne de soupe, les miennes pourraient vous mettre sur la voie d’une prospérité croissante …

Comment nous sommes arrivés ici

Sans surprise, le sénateur Sanders attribue la responsabilité de l’inégalité des revenus à ses suspects habituels: «les entités les plus puissantes et les mieux financées du pays, y compris Wall Street, le secteur de l’assurance maladie, les compagnies pharmaceutiques, l’industrie des combustibles fossiles et le complexe militaro-industriel. »

Pour moi, cependant, l’élargissement du gouffre de richesse est le résultat d’une force encore plus grande.

Considérez que, année après année – et en particulier au cours de la dernière année de pandémie – des entreprises dynamiques et parvenues renversent des entreprises établies qui semblent assez solides et dominantes sur leurs marchés.

Dans de nombreux cas, ces entreprises mourantes emploient des dizaines de milliers de travailleurs. Mais la force apparente de ces entreprises cache souvent leur faiblesse sous-jacente.

Les entreprises qui ne parviennent pas à s’adapter meurent d’une mort lente mais certaine. Considérer…

En moins de sept ans, Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER) a démoli la «vieille» industrie du taxi tout en faisant de ses fondateurs des milliardaires. Vers 2007, Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) a commencé sa transition vers le service de «streaming» de films et de télévision n ° 1 aux États-Unis. Cette innovation a écrasé les sociétés de location traditionnelles comme Blockbuster. Depuis début 2009, les parts de Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) a grimpé de plus de 5 000%. Pendant ce temps, des dizaines de détaillants traditionnels de brique et de mortier se sont lentement mis à la faillite. Une étude de l’industrie de la presse menée par l’Université de Caroline du Nord a rapporté que 1810 journaux ont cessé de paraître entre 2004 et 2018, en grande partie en raison de vastes quantités de contenu en ligne bon marché ou gratuit.

Cette destruction d’une grande partie de l’économie de la vieille école n’était pas un effort concerté des suspects habituels de Sanders. Cela était dû au fait que la technologie évolue si rapidement que, grâce à un phénomène connu sous le nom de loi des retours accélérés, la vitesse à laquelle ces énormes perturbations se produisent ne cesse de s’accélérer.

Ces perturbations accentueront l’écart de richesse chaque année.

Les progrès exponentiels – ceux qui se produisent actuellement dans les laboratoires de recherche et les entreprises technologiques – accélèrent radicalement le rythme des changements que nous observons dans le monde… et accélèrent radicalement l’écart de richesse.

Ce n’est pas une salle de réunion remplie de vieillards en costumes coûteux et en uniformes militaires qui prennent les décisions qui changent le monde.

C’est la technologie elle-même.

C’est pourquoi j’appelle cet écart de richesse «Technochasme.»

Comment pouvons-nous sortir

La solution du sénateur Sanders à ce problème est également prévisible.

«Nous devons augmenter le salaire minimum du salaire de famine actuel de 7,25 $ l’heure à un salaire vital d’au moins 15 $ l’heure…

Nous devons rendre plus facile, et non plus difficile, l’adhésion des travailleurs aux syndicats…

Nous devons créer des millions d’emplois bien rémunérés pour reconstruire notre infrastructure en ruine… »

Nous devons faire ce que pratiquement tous les autres grands pays font en garantissant les soins de santé à tous en tant que droit humain…

Nous devons faire en sorte que les personnes les plus riches et les entreprises les plus rentables d’Amérique commencent à payer leur juste part d’impôts. »

Certaines des prescriptions du sénateur pourraient être utiles, du moins à court terme. Mais ils coûteraient des milliards de dollars et n’agiraient probablement que comme pansements sur une plaie béante.

J’aimerais pouvoir vous dire que cette situation sera bientôt résolue. Mais ce ne sera pas le cas.

La technologie crée un gouffre de richesse que les politiciens ne peuvent pas vraiment résoudre.

En d’autres termes, si vous voulez éviter d’atterrir du mauvais côté de cet écart de richesse, vous ne pouvez pas compter sur Washington. Vous devrez agir vous-même.

Salutations,

Eric Fry

