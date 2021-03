Un problème récemment découvert vous permet de jouer à Zelda: Breath Of The Wild à la première personne

Par Dom Peppiatt, dimanche 14 mars 2021 à 09h59 GMT

Vous avez toujours voulu explorer le monde de Zelda: Souffle de la natureest Hyrule du point de vue de son héros endormi depuis longtemps? Eh bien, grâce à un nouveau pépin, maintenant vous pouvez!

Utilisateur Twitter Axk_000 semble avoir découvert un problème qui vous permet de changer la perspective du jeu du point de vue de la troisième personne qui est devenu si emblématique dans le jeu vers un point de vue plus intime à la première personne (merci Gamespot).

Mieux encore, si vous voulez essayer le problème vous-même, il semble que ce ne soit pas si difficile à résoudre. Tout ce que vous avez à faire est de retirer la caméra du jeu, de maintenir un élément du menu, puis d’annuler le maintien de l’élément.

Immédiatement après cela, le jeu passe à une vue à la première personne. Jetez un œil au problème en action ci-dessous.

D’après nos propres tests et ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux depuis la découverte du problème, la technique est assez cohérente – ce qui signifie que vous pouvez vous engager dans une course avec ce problème en vigueur presque constamment si vous le souhaitez.

Bien sûr, cela limite considérablement votre conscience de la situation et votre point de vue sur le monde, ce qui rendra le jeu beaucoup plus difficile à long terme. Néanmoins, si vous avez rejoué le jeu plusieurs fois et que vous cherchez une raison de revenir, cela pourrait être une bonne idée.

La découverte de ce problème fait suite à la découverte de la possibilité d’ajouter des personnages personnalisés dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Si vous avez hâte de retourner dans le monde d’Hyrule, vous voudrez peut-être consulter notre réetailed The Legend of Zelda: Breath of the Wild guide.