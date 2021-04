Un problème répété au troisième trimestre laisse Valtteri Bottas “ confus ” en P8

Valtteri Bottas était «confus» pourquoi le même problème de survirage s’était produit deux fois en Q3 à Imola, le laissant huitième sur la grille du Grand Prix d’Émilie-Romagne.

Le Finlandais a admis qu’il aurait pu, et aurait probablement dû, être au premier rang aux côtés de son coéquipier Mercedes, Sir Lewis Hamilton, qui a remporté la pole position.

Au lieu de cela, la situation inverse devrait se produire de ce que nous avons vu si souvent à l’avant des courses au cours des deux dernières années – une Mercedes aux prises avec deux Red Bull, plutôt que l’inverse.

En effet, Sergio Perez et Max Verstappen se sont qualifiés respectivement deuxième et troisième, tandis que Bottas devra d’abord trouver un moyen de dépasser les deux McLaren immédiatement devant lui avant de viser également l’AlphaTauri de Pierre Gasly et la Ferrari de Charles Leclerc.

C’était le premier secteur du circuit d’Imola où Bottas a perdu du temps – environ quatre dixièmes de seconde sur ses deux manches en Q3.

Et il a révélé qu’un problème similaire s’était produit au début du tour à chaque fois, le mettant sur le pied arrière et incapable de rattraper le terrain qu’il avait perdu face à ses principaux rivaux.

“Q1, Q2 se sentait bien, j’étais vraiment content de la voiture”, a déclaré Bottas à Sky F1. «Je savais exactement où trouver le temps en Q3 mais il n’est jamais venu.

«Première manche Q3, j’ai eu un gros claquement [of oversteer] dans le virage 1-2, a perdu beaucoup de temps et l’arrière n’était jamais là sur cette course. La même chose, pour être honnête, sur la deuxième manche, donc un peu confus ce qui s’est passé. Je ne comprends pas très bien, alors j’ai besoin de jeter un coup d’œil.

Bien que Hamilton ait exprimé sa surprise d’avoir obtenu sa 99e pole position en F1, son affichage a montré que Mercedes ne devrait pas avoir de complexe d’infériorité par rapport à Red Bull sur ce circuit – bien que Bottas ait convenu que les sites individuels joueraient pour les forces respectives de chaque équipe.

«C’est la preuve que les différences de performances entre les équipes peuvent vraiment balancer et c’est clairement une meilleure piste pour nous, même si le résultat pour moi ne le représente pas», a déclaré le joueur de 31 ans.

«Mais Lewis a réussi la pole et j’aurais dû être là-haut aussi. C’est bon à voir, mais ce n’est pas seulement la piste, c’est aussi tout le travail acharné que nous avons fait.

