Un procès de 1,5 milliard de livres au Royaume-Uni allègue la réduction “ excessive ” de 30% d’Apple a injustement augmenté les prix de l’App Store

Les batailles juridiques entourant l’App Store d’Apple continuent de s’intensifier. Un recours collectif a été déposé cette semaine devant le tribunal d’appel de la concurrence de Londres, alléguant que les utilisateurs d’Apple au Royaume-Uni étaient surfacturés pour les applications depuis des années.

La poursuite fait valoir que la domination d’Apple sur le marché des applications lui a permis de facturer des frais “ excessifs ”, citant la commission typique de 30% d’Apple sur les applications payantes et les achats intégrés. Si elle est confirmée, une éventuelle compensation pour les consommateurs britanniques pourrait atteindre 1,5 milliard de livres sterling (soit environ 2 milliards de dollars).

Théoriquement, l’indemnisation d’un recours collectif réussi serait versée à toute personne au Royaume-Uni qui a acheté du contenu sur l’App Store depuis 2015. Cela étant dit, les règlements, les frais d’avocat et autres signifient que les consommateurs finaux voient souvent très peu d’argent lorsqu’ils les cas de recours collectif sont finalement résolus.

Dans une déclaration à Bloomberg, Apple a déclaré qu’il pensait que le procès était «sans fondement» et qu’il se félicitait de l’opportunité de discuter de l’affaire devant le tribunal. La société a évoqué le fait que 84% des applications de l’App Store ne paient rien du tout à Apple (car elles sont gratuites et / ou n’utilisent pas d’achat intégré). Apple a également reconnu la commission réduite de 15% sur les abonnements qui durent plus d’un an et pour les développeurs de petites entreprises réalisant moins de 1 million de dollars de revenus.

Cependant, le programme App Store Small Business n’a été introduit qu’au début de cette année, il est donc possible que le procès puisse faire pression pour obtenir une compensation de commission les années précédentes.

Bien sûr, à un niveau élevé, Apple soutiendra que l’App Store n’est pas anticoncurrentiel. Dans sa poursuite en cours avec Epic Games, Apple a utilisé le Web ouvert comme argument selon lequel il ne détient pas le contrôle dominant sur les applications sur iOS. La société a également fait valoir que la structure des commissions de son magasin n’était pas différente de celle de PlayStation, Xbox et autres.

En avril, la commission européenne a annoncé qu’Apple avait faussé injustement le marché des services de streaming musical. Le jugement préliminaire sera finalisé dans quelques mois. Des enquêtes sont également en cours concernant la conduite d’Apple dans les livres, les jeux et plus encore. Un comité de la concurrence aux États-Unis évalue également l’affaire contre Apple, appuyée par des témoignages de Spotify, Tinder, Tile et d’autres.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: