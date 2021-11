Un procès pour avoir minimisé l’impact de la fonction de transparence du suivi des applications d’Apple

Ce n’est un secret pour personne que la fonctionnalité de transparence du suivi des applications d’Apple, visant à donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs données, a eu un impact sur de nombreuses entreprises. Maintenant, Snap a fait l’objet d’une action en justice d’un investisseur alléguant que la société avait minimisé l’impact de la transparence du suivi des applications sur ses revenus.

Tel que rapporté par ., Snap a été visé par le procès cette semaine. Déposée devant le tribunal fédéral de Los Angeles, la poursuite intervient trois semaines après que Snap a annoncé des bénéfices inférieurs aux attentes, faisant chuter ses actions de plus de 25%.

L’investisseur Kellie Black a déclaré dans le procès que Snap et plusieurs dirigeants ont surestimé la capacité de l’entreprise à s’adapter aux mises à jour de confidentialité d’Apple qui ont été largement déployées en juin et empêchent les annonceurs numériques de suivre les utilisateurs d’iPhone et d’iPad sans leur consentement.

Lorsqu’il a publié ses résultats pour le quatrième trimestre fiscal le mois dernier, Snap a manqué de 3 millions de dollars les attentes en matière de revenus. Le PDG Evan Spiegel a expliqué à l’époque que ce manquement était causé par les changements de confidentialité d’Apple :

« Notre activité publicitaire a été perturbée par les changements apportés au suivi des publicités iOS qui ont été largement déployés par Apple en juin et juillet », a déclaré le PDG Evan Spiegel lors d’un appel avec des analystes. « Alors que nous anticipions un certain degré de perturbation des activités, la nouvelle solution de mesure fournie par Apple n’a pas évolué comme nous l’avions prévu, ce qui rend plus difficile pour nos partenaires publicitaires de mesurer et de gérer leurs campagnes publicitaires pour iOS. »