Un procès prétend que le comté de Fairfax en Virginie enfreint les lois électorales

Une action en justice déposée par un groupe de réflexion sur le marché libre affirme que le comté de Fairfax viole les lois électorales de Virginie en approuvant les demandes de vote par correspondance et par correspondance qui n’incluent pas les informations requises par l’État, mais les responsables du comté affirment qu’ils n’ont enfreint aucune loi.

Le procès, déposé par le Virginia Institute for Public Policy, affirme que le comté approuve les demandes de vote qui ont été demandées par courrier ou numériquement et n’incluent pas les quatre derniers chiffres du numéro de sécurité sociale du demandeur. L’article 24.2-701 stipule qu’un demandeur doit fournir ces informations, à moins qu’il ne remplisse la demande en personne.

« Cette exigence est conçue pour protéger le droit de vote en garantissant que seul l’électeur éligible peut obtenir un bulletin de vote par correspondance à son nom », indique le procès.

Comme preuve, le procès a cité un affidavit signé par Christine Brim, résidente du comté de Fairfax, qui a déclaré avoir inspecté 339 bulletins de vote par correspondance et par correspondance, qui ont été soumis par courrier et ne comprenaient pas de numéro de sécurité sociale. Elle a dit qu’elle les avait inspectés avec la permission du registraire général du comté de Fairfax, Scott Konopasek.

L’affidavit allègue que le président du conseil électoral du comté de Fairfax, Stephen Hunt, a écrit un courrier électronique à Brim, dans lequel il a confirmé que le comté approuvait les demandes de vote par correspondance qui n’incluaient pas les quatre derniers chiffres du numéro de sécurité sociale du demandeur, mais avaient été approuvées.

Selon le procès, le comté n’a pas le pouvoir de suspendre ces exigences et le procès demande au tribunal de l’empêcher d’approuver d’autres demandes qui n’incluent pas les informations et de l’empêcher d’inscrire les candidats qui ont soumis de telles demandes. Le procès demande également au tribunal d’ordonner au comté de collecter les numéros de sécurité sociale de toute personne qui a reçu un bulletin de vote par correspondance ou par correspondance sans fournir son numéro de sécurité sociale.

Konopasek a déclaré à The Center Square que le comté traitait les demandes conformément à la loi de l’État, mais n’a pas commenté les allégations spécifiques du procès.

« Nous venons de recevoir la plainte cet après-midi », a déclaré Konopasek. « Nous n’aurons aucun commentaire jusqu’à ce que nous l’ayons examiné et consulté un avocat. Le Bureau des élections traite les demandes de vote par correspondance conformément aux lois de Virginie. Les électeurs du comté de Fairfax peuvent continuer à avoir confiance en leurs élections. »

Le procès intervient environ deux semaines avant l’élection du gouverneur de l’État. Le bulletin de vote comprend trois courses à l’échelle de l’État : la course du gouverneur, la course du lieutenant-gouverneur et la course du procureur général. Les électeurs voteront également pour leur représentant à la Chambre des délégués. Les bulletins de vote du comté de Fairfax comprendront des émissions d’obligations locales.