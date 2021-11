Un proche allié de Joe Biden dit que Harris pourrait être le candidat 2024

Publicité



Joe Biden est peut-être sur le point de quitter le poste de président des États-Unis et Kamala Harris, l’actuelle vice-présidente, pourrait intervenir.

C’était le mot d’un proche allié du président, le sénateur démocrate du Connecticut Chris J. Dodd, qui a été décrit comme « un membre du comité de recherche vice-présidentiel de la campagne Biden et un confident du président », a rapporté le New York Times. .

Les commentaires ont été faits dans un article du Times qui disait que Harris cherchait un « rôle sur la scène mondiale.

« J’espère que le président se présentera pour une réélection », a-t-il déclaré, « mais pour une raison quelconque, cela pourrait ne pas être le cas, il est difficile de croire qu’il y aurait une liste restreinte sans le nom de Kamala. Elle est la vice-présidente des États-Unis.

Mais Harris est-il le bon choix ? Si Biden ne concourt pas pour la présidence en 2024, ce qu’il a dit s’attendre à faire, qu’est-ce qui fait de Harris le bon choix pour les démocrates ?

Elle est l’une des rares personnes du pays dont le nombre de sondages est en fait inférieur à celui de Biden, et les deux sont en cratère.,

L’attente de beaucoup est que Harris serait vaincu par à peu près n’importe quel républicain qui lui ferait face en 2024 si elle endossait ce rôle.

Un projet du Los Angeles Times qui suit les sondages d’opinion de tout le pays a montré qu’elle est moins populaire que le président Biden et nombre de ses propres prédécesseurs.

« Au 26 octobre, 42% des électeurs inscrits avaient une opinion favorable de Harris et 51% avaient une opinion défavorable – une note nette de -9 points de pourcentage, selon une moyenne du Times », a déclaré le Times.

Depuis son entrée en fonction, Harris s’est vu confier l’un des problèmes les plus épineux de l’administration : endiguer l’afflux d’immigrants tentant de traverser les frontières américaines. Les républicains ont cherché à faire d’elle le visage d’un problème qui, selon eux, pourrait les aider politiquement.

Après avoir assumé ce rôle, les cotes d’approbation de Harris ont commencé à baisser, les opinions défavorables dépassant les opinions favorables en juin. Il n’est toutefois pas certain que la baisse soit directement liée au débat sur l’immigration, car la baisse de son approbation correspond également à une légère baisse de l’approbation de l’emploi du président Biden.

Le plongeon a suivi une interview avec Lester Holt de NBC, où Harris s’est hérissé à une question sur la raison pour laquelle elle n’avait pas visité la frontière, déclenchant des critiques. Les commentaires sur l’immigration et la frontière sud des États-Unis lors de visites au Mexique et au Guatemala ont également suscité la controverse.

Mais ce qui est encore plus révélateur, c’est que Harris est beaucoup moins populaire que la plupart des vice-présidents qui l’ont précédée.

Cela la montre légèrement en dessous de Mike Pence et Biden à peu près au même point de leur mandat, mais bien en dessous de Dick Cheney et d’Al Gore.

De manière typique, le Times a fait de son mieux pour insinuer que la raison pour laquelle elle n’est pas populaire, en partie, est à cause du sexisme.

« Au fur et à mesure que la stature de Harris a augmenté, le volume d’attaques sexistes, violentes et misogynes contre elle sur les réseaux sociaux a augmenté, les chercheurs trouvant des centaines de milliers d’exemples », a-t-il déclaré.

La nouvelle arrive environ une semaine après qu’il a été rapporté que Harris avait été chahuté lors de deux événements par des militants de gauche.

Elle était avec le candidat au poste de gouverneur de Virginie et ancien gouverneur Terry McAuliffe le mois dernier lorsqu’elle a été chahutée par des manifestants préoccupés par un oléoduc, a rapporté Inside NoVa.

La vice-présidente Kamala Harris a pris la parole en disant qu’il importait de savoir qui serait le prochain chef de Virginie, puis, une demi-douzaine de manifestants, à plusieurs endroits parmi la foule, ont interrompu son discours en criant « Arrêtez la ligne 3 », une référence à un pipeline de sables bitumineux du Canada au Wisconsin.

Alors que le public tentait de contrer en scandant « Terry », Harris a souri et a déclaré: « J’aime les démocrates et j’aime la démocratie. » Mais les chants ont continué, alors elle a percé les chants en disant à haute voix : « Nous ne serons pas distraits. Nous ne serons pas dissuadés. Nous ne serons pas découragés. Cette élection est trop importante.

La sécurité est intervenue et a escorté les manifestants loin du discours et Harris a continué à promouvoir McAuliffe.

« Vous voulez savoir ce qui compte ? Parlons du droit qu’a chaque femme en Amérique de prendre des décisions concernant son propre corps, et que personne ne lui dise quand elle doit prendre cette décision, comment elle doit prendre cette décision ou si elle doit prendre cette décision. Ne Texas Virginia, dit-elle.

« [Terry McAuliffe] a l’expérience de vie et l’expérience professionnelle, l’expérience de cet état. Si vous connaissez Terry McAuliffe, vous savez que c’est un combattant et qu’il se bat avec son cœur et son âme », a déclaré le vice-président.

« Nous devons préciser que nous ne prenons rien pour acquis. Cette élection nécessite plus que votre vote – elle nécessite votre travail », a-t-elle déclaré. « Il n’y a rien dans ce moment dans le temps qui ne concerne la coexistence entre crise et opportunité. La façon dont tout cela s’équilibrera dépendra de qui occupera un rôle de leadership. Pèse-t-elle en faveur de la crise, ou la crise se transforme-t-elle en opportunité ?