Un producteur de CNN accusé d’avoir tenté d’attirer des mineurs à des fins sexuelles

Le producteur de longue date de CNN, John Griffin, a été accusé d’avoir incité des mineurs à se livrer à des activités sexuelles illégales, selon un rapport de PEOPLE. L’homme de 44 ans a fait l’objet d’un examen minutieux parce qu’il travaillait en étroite collaboration avec l’ancien présentateur Chris Cuomo, qui a également été licencié au milieu de différents scandales d’inconduite sexuelle. L’affaire Griffin l’a fait arrêter par le FBI vendredi.

Griffin a été arrêté par des agents du FBI et inculpé de trois chefs d’accusation d’utilisation d’une installation de commerce interétatique pour tenter d’inciter des mineurs à se livrer à des activités sexuelles illégales. Le ministère de la Justice du Vermont a annoncé les détails de l’affaire après son inculpation vendredi. Les enquêteurs disent que Griffin a utilisé des applications de messagerie comme Kik et Google Hangouts pour contacter les parents de filles mineures et les persuader de « lui permettre d’entraîner leurs filles à être sexuellement soumises ».

Un producteur principal de CNN a été arrêté et inculpé de 3 chefs d’accusation d’utilisation d’une installation de commerce interétatique pour agresser sexuellement des filles mineures. John Griffin aurait rencontré une mère sur Internet et payé 3 000 $ pour abuser de sa fille de 9 ans, entre autres crimes pervers malades. pic.twitter.com/ObAvf8SJfN – Cinquante nuances de lactosérum (@davenewworld_2) 12 décembre 2021

Dans les messages obtenus par les enquêteurs du ministère de la Justice, Griffin a expliqué sa philosophie selon laquelle « une femme est une femme quel que soit son âge » – ce qui signifie apparemment que les femmes sont intrinsèquement inférieures aux hommes et qu’elles devraient être sexuellement soumises. Dans un message en juin 2020, Griffin aurait conseillé à une mère de s’assurer que sa fille de 13 ans était « correctement formée ». Il a ensuite donné 3 000 $ à cette femme pour voyager du Nevada à Boston avec sa fille de 9 ans, selon le DOJ.

Cette femme a finalement rencontré Griffin à l’aéroport international de Logan avec sa fille, l’acte d’accusation. Ils l’ont accompagné jusqu’à son domicile de Ludlow, dans le Massachusetts, où « il a engagé sa fille dans une activité sexuelle illégale ». L’acte d’accusation décrit deux autres tentatives pour mener à bien un plan similaire avec deux autres enfants. Dans l’un, Griffin a tenté de convaincre une mère et sa fille de 14 ans de participer à une « séance d’entraînement virtuelle » avec lui via un chat vidéo, où il leur a demandé de se déshabiller et de se toucher.

CNN a publié une déclaration disant : « Les charges retenues contre M. Griffin sont profondément troublantes. Nous n’avons appris son arrestation qu’hier après-midi et l’avons suspendu dans l’attente d’une enquête. Le réseau n’a pas fait de remarque sur l’histoire de Griffin avec Cuomo. La page LinkedIn de Griffin indique qu’il a travaillé « épaule contre épaule » avec Cuomo, bien que son cas n’ait aucun rapport avec le licenciement de Cuomo et sa propre poursuite pour inconduite sexuelle.

Griffin vit principalement à Stamford, Connecticut, mais sa maison de Ludlow serait confisquée dans le cadre de cette enquête. Selon le New York Post, les autorités vont également confisquer la Mercedes-Benz de Griffin et sa Tesla, qui auraient été utilisées pour transporter des mineurs. Le média ajoute que chacune des trois accusations portées contre Griffin est passible d’un minimum de 10 ans de prison. Après son inculpation, Griffin a été traduit en justice vendredi dans un palais de justice fédéral de New Haven, dans le Connecticut.