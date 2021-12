Un producteur de CNN accusé de crimes sexuels sur des enfants a une fois décrié de plus en plus d’articles sur la maltraitance des enfants dans un ancien tweet

AVERTISSEMENT : CERTAINS DÉTAILS DE L’ACTE D’ACCUSATION PEUVENT ÊTRE PERTURBANTS

Le producteur de CNN accusé de crimes sexuels choquants contre des mineurs a un jour dénoncé le nombre croissant de reportages sur la maltraitance des enfants.

John Griffin a été inculpé par un grand jury du Vermont « de trois chefs d’accusation d’utilisation d’une installation de commerce interétatique pour tenter d’inciter des mineurs à se livrer à des activités sexuelles illégales ». Griffin est actuellement en détention et sa mise en accusation est prévue mercredi à 11 h HE.

Griffin, un producteur principal de l’émission matinale de CNN « New Day », a été placé en détention à la suite d’un acte d’accusation fédéral l’accusant d’avoir contraint les parents à autoriser leurs filles mineures à se livrer à des activités sexuelles chez lui.

Cependant, Griffin a été une fois découragée par le nombre croissant de crimes contre les enfants qui étaient commis.

« Je viens de faire le calcul. Nous avons, comptez-les, QUATRE histoires de personnes qui maltraitent des enfants aujourd’hui. 3 en haut maintenant. Si nous sommes le miroir de la société, vous êtes nuls », a tweeté Griffin en 2010.

Griffin travaillait chez ABC News à l’époque en tant que rédacteur en chef de la page d’accueil, selon son profil LinkedIn. Il a ensuite rejoint CNN en 2013.

L’ancien tweet a refait surface au cours du week-end au milieu de la nouvelle de l’acte d’accusation fédéral, qui a été moqué par les critiques.

L’acte d’accusation, qui a été scellé lorsque l’arrestation a été signalée pour la première fois, fournit des détails obscènes sur les crimes qui auraient été commis par le producteur principal de CNN. L’acte d’accusation comprend divers messages que Griffin a envoyés via Kik, Google Hangouts et des SMS. Griffin a déclaré qu’il pensait qu’il y avait une « putain dévergondée » au « noyau de toute » femme et qu' »une femme est une femme quel que soit son âge », selon les messages inclus dans l’acte d’accusation.

Selon l’acte d’accusation, Griffin a envoyé des SMS à une mère de deux filles, âgées de 9 et 13 ans, qui ont déclaré : « L’un des gros mensonges de cette société est que les femmes sont des anges innocents et délicats et qu’elles sont en réalité, naturellement, les plus sales salopes possibles, dans CHAQUE métrique. »

Le producteur de CNN aurait également envoyé un texto à la mère : « Lorsqu’elle est traitée de manière appropriée, une femme est une femme quel que soit son âge » et a exhorté la mère à s’assurer que sa fille de 13 ans était « correctement formée ».

Le bureau du procureur américain du Vermont a écrit dans un communiqué que Griffin « cherchait à persuader les parents de lui permettre d’entraîner leurs filles à être sexuellement soumises ».

Le producteur principal de CNN, John Griffin, a été inculpé par un grand jury du Vermont « de trois chefs d’accusation d’utilisation d’une installation de commerce interétatique pour tenter d’inciter des mineurs à se livrer à des activités sexuelles illégales ». (LinkedIn) (LinkedIn)

« Griffin a ensuite transféré plus de 3 000 $ à la mère pour des billets d’avion afin que la mère et sa fille de 9 ans puissent voler du Nevada à l’aéroport Logan de Boston. La mère et l’enfant se sont rendus à Boston en juillet 2020, où Griffin les a récupérés à sa Tesla et les a conduits à sa maison de Ludlow. À la maison, la fille a reçu l’ordre de se livrer et s’est livrée à des activités sexuelles illégales », a écrit le bureau du procureur américain du Vermont.

L’acte d’accusation, désormais descellé, indiquait qu’il avait « entraîné sexuellement des filles âgées de 7 ans à peine » et informait une mère que sa fille de 14 ans « serait une bonne candidate pour une telle formation ». Il aurait proposé que la formation commence par un chat vidéo où il « prévoyait de demander à la jeune fille de 14 ans et à sa mère de se déshabiller et de se toucher » et a finalement déclaré que les réunions en personne comprendraient « la fessée » et « c –k culte. »

CNN a suspendu Griffin, qui a travaillé avec l’ancienne star de CNN Chris Cuomo, un présentateur de « New Day » depuis sa création en 2013 jusqu’au lancement de son émission aux heures de grande écoute en 2018. La page LinkedIn de Griffin, qui n’a pas été mise à jour depuis que le réseau a licencié l’ancien « Cuomo L’homonyme Prime Time « , déclare qu’il travaille » au coude à coude avec le présentateur principal Chris Cuomo, le voyant à travers chaque émission et produisant des nouvelles en direct à travers le pays et dans le monde « .

« Nous prenons les accusations portées contre M. Griffin incroyablement au sérieux », a déclaré un porte-parole de CNN à Fox News Digital. « Nous n’avons appris son arrestation que cet après-midi et l’avons suspendu en attendant l’enquête. »

CNN n’a pas immédiatement répondu à une série de questions de suivi, notamment si le réseau autorisera le processus juridique avant de prendre une décision sur le statut d’emploi à long terme de Griffin.

L’avocat David Kirby, qui représente Griffin, a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par Fox News Digital.

Selon le bureau du procureur américain du Vermont, l’homme de 44 ans a également « tenté d’inciter deux autres enfants sur Internet à se livrer à des activités sexuelles » et en avril 2020, il « a proposé de participer à une » session de formation virtuelle « sur une conversation vidéo dans laquelle il demanderait à la mère et à sa fille de 14 ans de retirer leurs vêtements et de se toucher sous sa direction. »

De plus, Griffin « a proposé à une prétendue mère d’une fille de 16 ans de faire un » petit voyage mère-fille « à la maison de ski Griffin’s Ludlow pour un entraînement sexuel impliquant l’enfant » en juin 2020.

Le gouvernement fédéral a l’intention de demander la confiscation de la maison de Griffin, de Tesla, d’une Mercedes et d’autres biens tels que des ordinateurs et des caméras qui ont été utilisés dans la perpétration des infractions reprochées, selon l’acte d’accusation.

Griffin encourt une peine minimale obligatoire de 10 ans d’emprisonnement et une peine maximale d’emprisonnement à vie pour chaque chef d’accusation, selon le ministère de la Justice.

Une requête en détention dans l’attente du procès a été présentée parce qu’« il existe une présomption réfutable qu’aucune condition ou combinaison de conditions n’assurera raisonnablement la comparution du défendeur comme requis et la sécurité de la communauté car il y a des motifs probables de croire que le défendeur a commis » crimes contre un mineur. Le document indique que les preuves contre lui sont « fortes » et indique également qu’il a des antécédents d’abus d’alcool ou de substances. L’ordre de détention a été signé par le juge Robert M. Spector.

Brian Flood de Fox News a contribué à ce rapport.