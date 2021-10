Un producteur rétro révèle que Metroid Prime 3 était un monde presque ouvert

Image: Retro Studios / Kotaku

Tu sais ce que je vendrais à ma famille élargie pour pouvoir jouer ? Un Metroid Prime en monde ouvert. Juste la phrase met mon imagination sous le choc, combinant une série de jeux préférés de tous les temps avec la possibilité de toute la liberté de ce joueur. Ce qui rend d’autant plus exaspérant que c’est quelque chose qui aurait pu arriver.

Le VGC aux yeux d’aigle a repéré le détail lors d’une interview avec l’ancien directeur du développement de Retro, Bryan Walker, qui a déclaré à Kiwi Talkz qu’à un moment donné, un plan avait été élaboré pour voir Metroid Prime 3 jouer dans une exploration moins linéaire et ouverte de la planète. . Et cela fait mal à mon âme.

Walker a raconté à la chaîne/podcast YouTube néo-zélandais comment le réalisateur de la série, Mark Pacini, “a présenté une tournure intéressante dans la vision”, qui aurait impliqué que le navire de Samus soit un “[far more] atout jouable.

“Nous n’avons pas pu prototyper beaucoup de ceux-ci, car ils étaient vraiment gros”, a poursuivi Walker, ajoutant qu’ils avaient des prototypes de vaisseaux. “En fait, Mark”, a ajouté l’ancien développeur de Retro, “avait imprimé – comme l’une de ses aides visuelles – ce vaisseau Samus en origami. Il avait pris le maillage du vaisseau Samus et utilisé un programme qui l’a essentiellement déplié. Il l’a colorié, puis l’a utilisé comme mascotte dans certaines de ses présentations.

À la réflexion, Walker dit qu’il pense qu’ils “ont peut-être été en deçà de nos objectifs avec Prime 3, ne pouvant pas étendre un peu la formule”, bien qu’il ajoute bien sûr qu’ils en étaient très fiers. Puis laissant subtilement tomber un requin dans l’eau, il a ajouté: “Je serais très intéressé de voir quelle a été la réponse, en particulier de la communauté des fans, à l’utilisation accrue du navire et à l’expérience plus ouverte et non linéaire que nous touchaient à ce terrain.

Eh bien oui, révélant que près de 15 ans plus tard devrait certainement faire l’affaire. Parce que vous avez soudainement changé d’avis sur ce que vous attendez de Metroid Prime 4, n’est-ce pas ?

Imaginez-le. Faire atterrir votre vaisseau n’importe où sur une planète… Non, faisons-le correctement : faire atterrir votre vaisseau n’importe où vous l’avez suffisamment amélioré pour pouvoir atterrir, puis explorer, numériser, découvrir de manière non linéaire. Allez, ce serait extraordinaire. Gardez assez de la découverte progressive qu’il maintient le “Metroid” dans “Metroidvania”, mais en découvrant des repaires, en trouvant des améliorations de costume dans votre propre ordre, en rassemblant une histoire plus compliquée. Oh mon Dieu, comment fabriques-tu des machines à remonter le temps ?

Vous pouvez regarder l’intégralité de l’interview ci-dessous, mais je crois que j’ai travaillé sur des magies Internet qui devraient commencer là où commence la discussion pertinente. Bien qu’il vaut la peine d’écouter le reste pour une discussion très détaillée sur le développement de la série Metroid Prime, y compris des discussions sur la «toxicité» de l’environnement chez Retro pendant le développement de Metroid Prime 1.