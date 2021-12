Un produit chimique anti-âge révolutionnaire permet aux souris de vivre plus longtemps

Les scientifiques ont découvert un produit chimique anti-âge qui peut être dérivé des graines d’un raisin.

Les chercheurs ont isolé le produit chimique de l’extrait de pépins de raisin. Lorsqu’il a été testé sur des souris, il a montré une augmentation de la durée de vie des vieilles souris de neuf pour cent. Il a accompli cela en nettoyant les cellules anciennes et usées des souris.

Un produit chimique anti-âge à partir de pépins de raisin détruit les vieilles cellules

Une scientifique teste du sang dans un laboratoire et prend des notes sur les résultats de ses tests. Source de l’image : filin174/Adobe

Selon une étude réalisée sur le produit chimique anti-âge, il était capable de détruire les cellules généralement associées au vieillissement. Nos corps ont plus de ces cellules à mesure que notre âge augmente, et elles sont connues sous le nom de cellules sénescentes. Les scientifiques ont lié ces cellules à une variété de problèmes liés à l’âge, comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et même l’ostéoporose.

En injectant le produit chimique trouvé dans l’extrait de pépins de raisin, les scientifiques de l’Université de l’Académie chinoise des sciences à Shanghai ont pu minimiser le nombre de ces cellules trouvées dans les souris du test. Lors du traitement de souris plus jeunes, le produit chimique a également semblé les rendre plus en forme physiquement. Ils ont également découvert que le produit chimique anti-âge était efficace pour réduire la taille des tumeurs lorsqu’il était utilisé en association avec la chimiothérapie.

Les scientifiques ont extrait un produit chimique appelé procyanidine C1 ou PCC1. Les chercheurs ont découvert qu’à de faibles concentrations, le PCC1 semble empêcher les cellules sénescentes de produire des substances qui provoquent une inflammation. Lorsqu’ils sont utilisés à des concentrations plus élevées, ils sont capables de tuer les cellules, laissant d’autres cellules plus jeunes intactes.

Une percée dans la lutte contre le vieillissement

Un chercheur travaillant dans un laboratoire. Source de l’image : JHDT Productions/Adobe

La lutte pour trouver des produits chimiques et des produits anti-âge qui peuvent aider à réduire les conditions dont nous souffrons pendant la vieillesse se poursuit depuis des années. Les produits de beauté qui promettent de réduire les rides et autres effets liés à l’âge sont courants dans les supermarchés. Bien qu’il ait été prouvé que nous ne pouvons pas inverser le vieillissement, les scientifiques continuent de rechercher d’autres options.

Pour tester la véritable efficacité du PCC1, les chercheurs ont injecté 171 souris âgées d’au moins deux ans. Ils ont ensuite continué à injecter aux souris la substance, ou une solution de contrôle, deux fois par semaine pour le reste de la vie de la créature. La durée de vie des souris injectées avec PCC1 a augmenté d’environ neuf pour cent.

Au cours des tests, les chercheurs ont également appris que PCC1 semble ignorer complètement les cellules plus jeunes. Parce qu’il n’a aucun effet néfaste sur les cellules dont nous avons encore besoin, il pourrait devenir un élément essentiel de la thérapie thérapeutique anti-âge. Bien sûr, ces tests ne sont encore qu’un pas en avant dans le voyage. Les scientifiques devront maintenant déterminer si le PCC1 a des effets similaires sur les humains ou s’il ne fonctionne que sur les souris.