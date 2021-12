Un produit dangereux tranche les gens

L’envoi de lettres au Père Noël cette saison de Noël s’est avéré beaucoup plus dangereux en raison d’un produit désormais rappelé et vendu dans le cadre du décor de vacances de Target. Target a émis un rappel urgent d’une boîte aux lettres décorative « Lettres au Père Noël » en raison d’un risque de lacération après que plus d’une demi-douzaine de personnes ont signalé avoir été blessées par le produit, plusieurs nécessitant des soins médicaux.

Le dernier rappel concerne 174 300 lettres Bullseye’s Playground à Santa Metal Mailboxes, qui comportent une fente pour courrier qui « peut être coupante, posant un risque de lacération, selon l’avis de rappel de la Consumer Product Safety Commission (CPSC) des États-Unis. Le rappel a été publié vendredi, Le 10 décembre, après la réception de neuf rapports faisant état d’ouvertures pointues de fentes pour courrier, sept rapports de blessures liées au produit rappelé ont entraîné des « incidents de lacérations ». Parmi ces incidents, trois ont nécessité des soins médicaux.

#Target rappelle près de 175 000 décorations de #Noël après avoir fait saigner les consommateurs https://t.co/qOH2y65woG – Premier Market Group (@premiermarkets) 29 décembre 2021

Les produits rappelés ont été vendus dans le département Bullseye’s Playground du détaillant et en ligne sur www.target.com pour 5 $ chacun ou 10 $ pour un paquet de deux entre octobre 2021 et novembre 2021. blanc et comportent les mots « Lettres au Père Noël » imprimés sur le devant de la boîte aux lettres en lettres blanches ou noires. Ils mesurent 10 pouces de hauteur, 7 pouces de largeur et 3 pouces de profondeur. Les articles spécifiques rappelés comprennent deux numéros d’unité, 234-17-8556 pour la boîte aux lettres en métal Letters to Santa vendue en une seule unité en blanc ou en rouge et 234-20-9275 pour les boîtes aux lettres en métal Letters to Santa vendues en tant que boîte aux lettres rouge et Pack de deux blancs. Les consommateurs peuvent localiser le numéro d’article du produit sur l’autocollant blanc situé au bas de la boîte aux lettres vendue en magasin et sur l’emballage intérieur des boîtes aux lettres à deux unités vendues en ligne.

Les consommateurs qui ont acheté des produits touchés par le rappel sont encouragés à cesser immédiatement d’utiliser la boîte aux lettres Letters to Santa et à renvoyer les articles à n’importe quel magasin cible. Les consommateurs peuvent également contacter Target pour recevoir une étiquette de retour prépayée pour retourner la boîte aux lettres. Les consommateurs recevront un remboursement complet sous la forme d’une carte-cadeau Target. Les consommateurs peuvent contacter Target avec des questions et pour obtenir des informations supplémentaires concernant le rappel en appelant au 1-800-440-0680 pour les achats en magasin et au 1-800-591-3869 pour les achats en ligne. De plus amples informations sont également disponibles sur la page de rappel de Target, accessible en cliquant ici.