Un produit phare d’un an pourrait bien vous donner le meilleur rapport qualité-prix

Les smartphones phares sont souvent là où tout le battage médiatique est dans un cycle de sortie donné. Pourtant, ces dernières années, les coûts des combinés très haut de gamme ont progressé bien au nord de la barre des 1 000 $. Si vous achetez directement, sans échange, l’un des meilleurs téléphones Android comme le Samsung Galaxy S21 Ultra vous coûtera 1 200 $ avant taxes. Pour les pliables, c’est encore plus, poussant vers 2 000 $.

Pourtant, dans le même temps, les améliorations de génération en génération sont souvent itératives, et la banalisation du matériel des smartphones signifie que les modèles plus anciens se vendent souvent beaucoup moins cher. Le S21 Ultra susmentionné offre des téléobjectifs, une mise au point automatique et une autonomie de batterie améliorés par rapport au précédent S20 Ultra, mais l’expérience de base est en grande partie la même. Et la différence de prix est frappante – un S20 Ultra remis à neuf peut être le vôtre pour aussi peu que 699 $, 500 $ de moins que le modèle haut de gamme 2021.

Faites le tour et vous pourriez acheter un produit phare d’un an pour près de la moitié de son prix d’origine.

Il en va de même pour le Galaxy Z Fold 2 vieux d’un an, désormais disponible « renouvelé » pour la moitié de son prix d’origine.

Il était une fois, un argument majeur contre l’achat d’un téléphone plus ancien était le support logiciel. À l’exception des téléphones Google Pixel, la plupart des téléphones plus anciens – même les produits phares – ont disparu du radar en termes de mises à jour de plate-forme après un an. Mais ce n’est plus le cas. Les téléphones haut de gamme des grandes marques Android comme Samsung et Google sont désormais pris en charge pendant quatre ans ou plus. Alors, est-il intelligent de réfléchir à deux fois avant d’acheter un produit phare actuel et de se tourner plutôt vers un modèle plus mature ?

Eh bien, tout d’abord, il y a une grande différence dans le support selon le fabricant que vous choisissez. Samsung et Google ouvrent la voie avec des durées de vie de support logiciel plus longues. Les derniers Google Pixels recevront les mises à jour de sécurité Android jusqu’en 2026, tandis que les téléphones Samsung lancés en 2021 seront couverts jusqu’en 2025. Le rythme de déploiement de ces mises à jour s’est également accéléré, du moins pour Samsung. (Les téléphones de Google ont toujours bénéficié des mises à jour dès le premier jour.) Le récent déploiement de One UI 4 sur les téléphones Galaxy a montré que non seulement Samsung peut proposer de nouvelles mises à jour et fonctionnalités aux combinés de l’année en cours en un temps record, mais que les combinés plus anciens comme le S20 et les séries Note 20 ne sont pas loin non plus : les deux modèles devraient commencer à recevoir One UI 4 et Android 12 avant la fin de 2021.

Cette concurrence accrue a même obligé les retardataires de la mise à jour comme OnePlus à s’asseoir et à en prendre note. La marque, autrefois focalisée sur le segment des passionnés, a annoncé un nouveau calendrier de mise à jour plus agressif ces derniers mois, y compris une promesse de trois ans de mises à jour de sécurité Android pour les téléphones phares.

Cela vaut la peine d’examiner de près les perspectives de mise à jour logicielle de votre téléphone.

Même ainsi, il n’y a aucune garantie que ces mises à jour arriveront en temps opportun. Il vaut donc la peine de prendre en compte les antécédents de mise à jour Android de la marque de votre choix avant de décider de choisir un produit phare plus ancien. Samsung, par exemple, est susceptible d’avoir livré Android 12 à ses combinés 2020 avant que OnePlus ou Oppo n’aient mis à jour leurs derniers modèles comme le OnePlus 9 Pro et Find X3 Pro dans la plupart des pays.

La seule mise en garde restante est la disponibilité : aux États-Unis, en particulier, il peut être difficile de trouver un produit phare 2020 disponible à des prix subventionnés via votre opérateur, et à la place, vous devrez aller à la recherche de bonnes affaires sur eBay ou Amazon.

À la fin de 2021, un produit phare de 2020 à prix réduit peut toujours être un achat fantastique, en particulier s’il s’agit d’un modèle Samsung. Et nous nous attendons à ce que la même chose s’applique dans un an, lorsque le Pixel 6 atteindra son premier anniversaire. Les derniers téléphones de Google, déjà proposés à des prix compétitifs, devraient bénéficier de remises importantes. Et ils auront encore quatre ans de mises à jour de sécurité devant eux.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

