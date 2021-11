Un produit phare plus petit avec une mise à niveau de l’appareil photo ?

Calvin Wankhede / Autorité Android

Le Xiaomi 12X a apparemment été détaillé par un leaker. Il devrait avoir quelques caractéristiques en commun avec le Poco F3. Il semble également que le téléphone soit plus petit que les produits phares typiques de Xiaomi.

La série Xiaomi 12 devrait arriver le mois prochain, ce qui serait conforme à la fenêtre de lancement initiale du Mi 11. Maintenant, un leaker régulier a révélé l’existence du Xiaomi 12X, et il pourrait avoir un design plus compact.

Le pronostiqueur fréquent Kacper Skrzypek a repéré le nom Xiaomi 12X dans une liste de base de données IMEI, tout en notant également qu’il porte le nom de code « psyche ». Découvrez une capture d’écran de la liste ci-dessous.

Ce dépôt nous donne également le numéro de modèle 2112123AG, la dernière lettre des numéros de modèle Xiaomi faisant référence à la région cible de l’appareil. Dans ce cas, « G » signifie « mondial » et s’applique généralement à des pays comme l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. En fait, le pronostiqueur dit spécifiquement que le Xiaomi 12X ne vient pas en Inde.

Skrzypek a également publié des spécifications apparentes, affirmant qu’il sera équipé du processeur Snapdragon 870, d’un écran OLED 120 Hz (FHD +) et d’une caméra arrière principale de 50 MP. Cela ressemble au Xiaomi 11X (également connu sous le nom de Poco F3 et Redmi K40), qui est équipé d’un Snapdragon 870, d’un panneau 120Hz FHD+ OLED et d’un tireur arrière 48MP. Espérons que l’appareil photo 50MP soit un capteur de niveau phare plutôt qu’un capteur de budget.

Cependant, les dimensions du Xiaomi 12X pourraient être la chose la plus intéressante à ce sujet. L’écran de l’appareil mesurerait 145,4 x 65,4 mm. Espérons donc que les lunettes n’ajoutent pas trop aux dimensions globales, car nous pourrions envisager un appareil plus petit que les produits phares typiques de Xiaomi.

Bien sûr, le prix est l’autre inconnue à ce stade. L’utilisation du Snapdragon 870 suggère que nous pourrions avoir des prix inférieurs aux niveaux phares habituels de Xiaomi. Par exemple, le Poco F3 lancé à 349 €. Mais nous nous attendrions à un prix nettement plus élevé si le téléphone contient des appareils photo haut de gamme appropriés, une charge beaucoup plus rapide et une grosse batterie.

