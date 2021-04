Un professeur blanc porte plainte pour discrimination raciale pour différences de salaire avec des professeurs noirs ⋆ .

Un professeur de chimie blanc du Camden County College dit qu’il gagne moins que les professeurs d’ingénierie noirs de l’institution et a déposé une plainte pour discrimination raciale devant la Cour fédérale.

Le Philadelphia Inquirer a rapporté que le professeur de longue date William T. Lavell allègue dans le procès qu’il a subi «une grave détresse émotionnelle, de l’embarras, de l’humiliation et une perte d’estime de soi» et affirme qu’il existe «de profondes disparités raciales» entre son salaire et celui de deux professeurs noirs.

«Selon le procès, Lavell et deux professeurs d’ingénierie, Lawrence Chatman et Melvin Roberts, occupaient le même poste de professeur et avaient des qualifications et un mandat similaires. Lavell détient trois diplômes professionnels dans son domaine de certification, tandis que Roberts en détient deux et Chatman en détient un, selon le procès », selon l’Inquirer.

Le procès dit que les salaires 2020 de chacun des professeurs noirs sont des dizaines de milliers de dollars de plus que le salaire de Lavell.

«Le salaire de Chatman pour 2020 était de 137 157 $, tandis que celui de Roberts pour 2021 était de 142 600 $, selon le procès. Le salaire de Lavell pour 2021 est de 91 923 $, indique le procès. Le dossier n’indiquait pas où se situait le salaire de Lavell par rapport aux autres professeurs de chimie de son département », a rapporté le point de vente.

Le procès dit que Lavell a appris les différences de niveau de salaire après avoir recherché des dossiers de salaire par le biais de la loi sur les archives publiques ouvertes de l’État.

Il a ensuite «déposé une plainte pour discrimination raciale auprès du président du collège Donald Borden et d’autres responsables de l’école, selon le procès», a rapporté le média. «Une proposition de Lavell visant à aligner son salaire sur celui de ses homologues non blancs a été rejetée, indique le procès. Lavell a également soumis une analyse comparative des disparités de salaire raciales entre lui et les non-blancs, selon le procès. Les responsables de l’école ont refusé d’enquêter sur sa plainte, selon le procès.