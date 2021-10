Un professeur d’art écope de 12 ans de prison pour agression contre un collègue

Un professeur d’art du Mount Holyoke College qui a plaidé coupable d’avoir utilisé une pierre, un tisonnier et des cisailles de jardin dans une attaque de quatre heures contre un collègue qui a laissé la victime avec des blessures permanentes a été condamné à jusqu’à 12 ans de prison.

Rie Hachiyanagi, 50 ans, professeur au Mount Holyoke College de South Hadley, a été condamné mercredi par la Cour supérieure de Franklin, cinq jours après avoir plaidé coupable à neuf chefs d’accusation en lien avec l’attaque de décembre 2019, dont trois chefs d’agression armée avec intention de tuer une personne sur 60.

Hachiyanagi est allé à un collègue Lauret Savoie Leverett chez elle et a déclaré qu’elle avait besoin d’un soutien émotionnel en raison d’une rupture, selon les procureurs. Lorsque le professeur noir l’a laissée entrer, l’accusé l’a matraquée et l’a détenue pendant quatre heures, la narguant, jusqu’à ce que Savoy convainc Hachiyanagi de demander de l’aide, ont déclaré les procureurs.

Le juge Francis Flannery a déclaré que bien que l’attaque ait été «horrible», l’accusé était de toute évidence talentueux, respecté par ses pairs et n’avait aucun casier judiciaire.

Cette photo du 19 février 2020 montre Rie Hachiyanagi, professeur au Mount Holyoke College de South Hadley, devant la Cour supérieure du comté de Franklin à Greenfield, Mass. Le professeur d’art universitaire qui a plaidé coupable d’avoir utilisé une pierre, un tisonnier et des ciseaux de jardin dans une attaque de quatre heures contre un collègue qui a laissé la victime avec des blessures permanentes a été condamné à jusqu’à 12 ans de prison. (Hoang ‘Leon’ Nguyen/Le Républicain via AP)/Le Républicain via AP)

Savory, dans une déclaration d’impact, a déclaré devant le tribunal qu’elle avait subi « une torture littérale du corps et de l’esprit, ne sachant pas si je survivrais la minute suivante ».

Procureur Matthieu Thomas a demandé une peine de 10 à 12 ans. Avocat de la défense Thomas Kokonowski recommandé cinq à sept ans.

