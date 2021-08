Un professeur de Harvard dit que le fait de brandir le drapeau Kristi Noem “peu sérieux”, la crise de Kaboul est “ce qui se passe” quand les États-Unis ne sont pas sérieux

La décision de la gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, d’agiter un drapeau américain lors d’un défilé samedi a expliqué pourquoi les talibans gagnent en Afghanistan, a déclaré un professeur de Harvard sur Twitter.

Tom Nichols, professeur à l’US Naval War College et à la Harvard Extension School et qui écrit pour USA Today et The Atlantic, a affirmé que le défilé du drapeau américain de Noem était “sans sérieux, autodestructeur, faux patriotique”.

Nichols a posté une photo du défilé de Noem sur Twitter avec la légende : “Pendant ce temps, alors que Kaboul tombe”. Il a supprimé le tweet, mais l’a ensuite republié, expliquant son raisonnement.

“J’ai supprimé ceci parce que c’était trop court. Je voulais faire le point encore plus directement, comme je l’ai fait ici. Un charlatan comme Noem traversant un événement superspreader avec un drapeau alors que Kaboul tombe, c’est l’Amérique, 2021 : sans sérieux, autodestructeur , faux patriotique », a affirmé Nichols.

“Comment se passe quelque chose comme Kaboul ? Cela se produit lorsque vous n’êtes plus un pays sérieux – lorsque vous ne pouvez même pas faire face à une pandémie et que vous pensez que cet imbécile agitant un drapeau est une excellente idée. Ce n’est pas un public qui s’engagera dans des discussions raisonnées. débat sur l’avenir de l’Afghanistan », a expliqué le professeur.

Sal LaBarbera, un vétéran à la retraite de 33 ans du service de police de Los Angles, s’est moqué de la position de Nichols.

“Oui, le gouverneur d’un État peut s’occuper des affaires étrangères”, a tweeté Labarbera, sarcastique. “Notre président dort, notre frontière sud est grande ouverte. Excellente observation Tom.”

Andrew Follett, analyste principal de l’organisation conservatrice Club for Growth, a répondu à Nichols en notant que le président Biden était parti en vacances ce week-end.

“Joe Biden est littéralement en vacances en ce moment, vous savez…”, a tweeté Follett.

Les États-Unis sont aux prises avec une augmentation des cas de COVID-19 en raison de la propagation de la variante delta.

Nichols n’a pas répondu à la demande de commentaires de Fox News au moment de la presse.