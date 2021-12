Le professeur de Harvard Charles Lieber a été reconnu coupable mardi par un jury fédéral d’avoir menti au gouvernement américain au sujet de ses liens étroits avec la Chine.

L’un des meilleurs chimistes américains, Lieber a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation de fausses déclarations et de quatre infractions fiscales, selon The Harvard Crimson.

Les procureurs fédéraux ont déclaré que le professeur avait induit les enquêteurs en erreur sur ses liens avec le programme chinois des mille talents et à travers ses déclarations de revenus dans le but de dissimuler ses revenus financiers et d’ajouter un prix Nobel à sa longue liste de réalisations.

Le jury de Boston a délibéré pendant moins de trois heures avant de déclarer Lieber coupable des six chefs d’accusation.

Le programme des mille talents est une initiative du gouvernement chinois qui cherche à recruter des experts dans les domaines scientifiques. Lieber a signé un contrat avec le Wuhan Institute of Technology pour être payé 50 000 $ par mois, plus jusqu’à 150 000 $ en frais de subsistance et plus de 1,5 million de dollars pour établir un laboratoire de recherche à Wuhan. Lieber a omis de déclarer ces revenus et a menti sur ses relations.

Le ministère de la Justice de Biden subit une pression intense pour mettre fin à l’Initiative chinoise, qui est le programme qui a attrapé Lieber. Just the News a rapporté que des militants soutiennent que l’initiative cible les Asiatiques par le biais du profilage racial.

