Un professeur de haut niveau de l’UE met en garde la guerre de souveraineté de l’UE qui ne fait que commencer alors que les États se tournent vers le bloc | Politique | Nouvelles

Štefan Auer, professeur agrégé d’études européennes, a déclaré que les allégations d’une réaction croissante contre le bloc étaient « correctes ». M. Auer répondait à un commentaire publié dans le Financial Times par le commentateur Gideon Rachman sur la candidature de l’ancien négociateur de l’UE pour le Brexit, Michel Barnier, à la présidentielle française.

M. Rachman a déclaré dans son article: « Le contrecoup contre Bruxelles ne se limite pas à la France.

« Sous différentes formes, il surgit dans toute l’UE – de Varsovie à Budapest en passant par la cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe.

« La suprématie du droit de l’UE, principe établi dans les années 60 et fondamental pour le projet européen, est de plus en plus remise en cause.

Écrivant sur Twitter, M. Auer a déclaré que le commentaire était « correct ».

Le commentaire a souligné comment M. Barnier a soulevé des questions sur la souveraineté et l’immigration françaises depuis sa candidature à la présidence française.

L’ancien négociateur du Brexit a semblé contredire les positions qu’il a prises lors des pourparlers entre le Royaume-Uni et l’UE.

M. Barnier a exigé que la France reprenne sa souveraineté à Bruxelles.

M. Rachman a souligné comment l’Allemagne s’est heurtée l’année dernière à l’UE à propos de la politique d’achat d’obligations de la Banque centrale européenne qui remettait en question la question de la souveraineté.

Et la Pologne a été impliquée dans un différend amer avec Bruxelles après une décision de justice selon laquelle la loi polonaise l’emporte sur la loi de l’UE en cas de conflit entre les deux.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré qu’il s’agissait d’un « défi direct à l’unité de l’ordre juridique européen ».

Le mois dernier, la plus haute juridiction de l’UE a condamné la Pologne à payer une amende journalière de 1 million d’euros (850 000 £) au milieu du litige.

La souveraineté a été un argument clé dans la campagne pour le Brexit qui a vu le Royaume-Uni rompre définitivement les liens avec le bloc l’année dernière.