Un professeur de Stanford critique les experts de la santé en ignorant l’immunité naturelle ⋆ 10z virale

Le Dr Jay Bhattacharya, professeur de médecine à l’Université de Stanford, s’est entretenu avec Samantha Renck de la Daily Caller News Foundation à propos de son récent article sur l’immunité naturelle et le COVID-19, de la façon dont l’ignorer a un impact sur les groupes défavorisés et plus encore.

REGARDEZ:

