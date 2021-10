Un professeur d’économie avertit que « les crypto-monnaies pourraient contribuer à l’instabilité monétaire et financière » – Economie Bitcoin News

Le professeur d’économie de l’Université Cornell et ancien chef de la division Chine du FMI, Eswar Prasad, a averti que « les crypto-monnaies peuvent contribuer à l’instabilité monétaire et financière ». Il a ajouté que le risque est amplifié si l’industrie n’est pas réglementée et manque de protection des investisseurs.

Un économiste voit la cryptographie poser des risques pour la stabilité financière

Eswar Prasad, professeur principal de politique commerciale Nandlal P. Tolani et professeur d’économie à la Charles H. Dyson School of Applied Economics and Management de l’Université Cornell, a partagé son point de vue sur la crypto-monnaie dans une interview avec CNBC, publiée mercredi.

Prasad est également chercheur principal à la Brookings Institution, où il détient la chaire New Century en économie internationale, et chercheur associé au National Bureau of Economic Research. Il était auparavant chef de la division des études financières du département de recherche du Fonds monétaire international (FMI) et chef de la division Chine du FMI.

Il a dit:

Les crypto-monnaies peuvent contribuer à l’instabilité monétaire et financière, en particulier si elles engendrent un système financier important et non réglementé qui manque de protection des investisseurs.

Sa déclaration fait écho à un rapport récemment publié par le FMI avertissant que la popularité croissante de la crypto-monnaie pourrait constituer une menace pour la stabilité financière. De plus, le vice-gouverneur de la Banque d’Angleterre, Jon Cunliffe, a déclaré cette semaine qu’une réglementation est nécessaire de toute urgence car l’industrie de la cryptographie se développe rapidement, et il y a de « très bonnes raisons » de penser qu’elle pourrait présenter des risques pour les finances du pays. stabilité à l’avenir, même si les risques sont actuellement limités.

Le professeur Prasad a également été interrogé sur la manière dont les crypto-monnaies pourraient aggraver les inégalités économiques. « Les crypto-monnaies et leur technologie sous-jacente tiennent la promesse de démocratiser la finance en rendant les paiements numériques et autres produits et services financiers facilement accessibles aux masses », a-t-il répondu. « Mais en raison des inégalités existantes dans l’accès au numérique et la littératie financière, ils pourraient finir par aggraver les inégalités. »

En outre, il a souligné que « tout risque financier résultant d’un investissement dans des crypto-monnaies et des produits connexes pourrait finir par tomber particulièrement lourdement sur les investisseurs de détail naïfs ».

Le professeur d’économie Cornell a également discuté des monnaies numériques des banques centrales (CBDC), déclarant :

Je pense que les monnaies numériques des banques centrales sont la voie de l’avenir. Mais chaque banque centrale voudra s’assurer que son argent n’est pas utilisé à des fins illicites, de sorte que les transactions seront vérifiables et traçables.

Cependant, Prasad a noté que « si chaque paiement que vous effectuez, y compris pour une tasse de café ou pour un sandwich, peut être vu par une agence gouvernementale, c’est une proposition inconfortable ». L’économiste a conclu: « Vous pourriez, dans un monde plus dystopique, demander au gouvernement de décider à quel type de biens et de services son argent peut être utilisé. »

Crédits image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

