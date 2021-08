Un professeur d’éducation civique dénonce les districts scolaires qui affaiblissent les exigences de compétence, affirme que les enfants ont besoin de normes élevées

Le professeur de lycée américain Jeremy Adams a parlé vendredi de plusieurs États et comtés principalement dirigés par des démocrates qui affaiblissaient les programmes scolaires par des changements tels que la suppression des devoirs en retard, l’élimination des cours de spécialisation et l’instruction des éducateurs de reconsidérer les “préjugés préconçus” sur les mathématiques.

Adams a déclaré à “The Ingraham Angle” qu’en tant que professeur d’éducation civique de longue date, il est effrayant de voir ce que les démocrates et les militants de gauche font pour blesser les enfants de la prochaine génération.

L’animatrice Laura Ingraham a accepté, résumant les différents programmes d’études comme une mission collective pour s’assurer que les enfants d’aujourd’hui grandissent pour devenir « muets et soumis », et donc plus faciles à gérer pour le gouvernement.

Elle a souligné “l’abêtissement de l’Amérique” dans des endroits comme le comté de Clark, Nevada, – qui comprend Las Vegas – où les politiques de notation ne prendront pas en compte l’assiduité, la participation ou les devoirs tardifs, ainsi que l’Oregon, où le gouverneur démocrate Kate Brown a été suspendu. les exigences de compétence en lecture par écrit pour que les enfants obtiennent leur diplôme – et en Virginie, où les options de mathématiques accélérées avant la 11e année auraient été abandonnées.

“Je pense que nous confondons la vision compatissante d’essayer de comprendre nos enfants et de soutenir nos enfants et de les mettre socialement et émotionnellement dans une position où ils peuvent bien faire – et nous remplaçons cela; au lieu d’avoir des attentes élevées pour les jeunes, “, a déclaré Adams.

“L’une des choses que j’ai remarquées en moins de 15 à 20 ans, alors que notre société a pris du recul, nos écoles ont dû faire de plus en plus, nous fournissons trois déjeuners par jour, nous fournissons des services de conseil, et parfois nous même doivent fournir des vêtements à nos élèves. Ce n’est que la moitié de l’histoire et je pense que parfois les gens pensent que le travail des éducateurs de nos jours est simplement d’être thérapeutique et simplement d’être compatissant.

“Bien que ce soit bien, et c’est génial, nous avons le pivot à un moment donné et disons aux jeunes qu’il y a une porte au rêve américain et c’est une éducation de haute qualité et vous devez travailler dur et vous devez penser que vous je ne veux pas faire – et oui, il y a une bonne réponse à une question mathématique”, a-t-il conclu.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Adams a imputé une partie des problèmes de la nation au fait que les enfants ne sont pas « attachés » aux valeurs des adultes et manquent souvent de modèles de comportement pour adultes.

« Les parents, les enseignants, les mentors : nous avons perdu une grande partie du terrain que nous occupions auparavant où nous fixions des normes. La liberté est grande mais vous devez avoir de la sagesse, de la vertu et du caractère pour savoir comment utiliser cette liberté. bien. Les enfants veulent toujours avoir les clés de la voiture, mais parfois, il faut d’abord obtenir le permis.”