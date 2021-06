Un professeur du NJ démissionne plutôt que d’enseigner la théorie raciste critique de la race ⋆ 10z viral

Lorsqu’on lui a donné le choix entre endoctriner des étudiants dans une théorie critique de la race ou arrêter de fumer, une enseignante d’une école préparatoire du New Jersey a décidé de quitter son emploi. Lorsque mon école préparatoire au New Jersy a commencé ce même type de lavage de cerveau, nous aurions eu la chance d’avoir une enseignante comme elle.

Dana Stangel-Plowe a enseigné l’anglais à la Dwight-Englewood School, où elle a observé que cette idéologie raciste était imposée aux étudiants. Elle a publié une lettre de démission, affirmant que l’école “échoue à nos élèves” en raison de “[embracing] une idéologie qui nuit à la croissance intellectuelle et émotionnelle de nos élèves et détruit toute chance de créer une véritable communauté parmi notre population diversifiée.

Stangel-Plowe a détaillé les moyens par lesquels cette idéologie est transmise aux étudiants, qui « acceptent cette théorie comme un fait », en raison d’un endoctrinement précoce et du manque d’autres options. « L’idéologie de l’école exige que les élèves se considèrent non pas comme des individus, mais comme les représentants d’un groupe, les obligeant à adopter le statut de privilège ou de victimisation. Ils doivent se situer au sein de l’oppresseur ou du groupe opprimé, ou dans un milieu intersectionnel où ils doivent compter comme étant à la fois oppresseurs et victimes. Cette théorie des hiérarchies de pouvoir n’est qu’une façon de voir le monde, et pourtant elle imprègne l’ED comme la façon singulière de voir le monde.

Elle a poursuivi en expliquant comment ce processus de pensée a nui au discours intellectuel en classe, en écrivant : « Dans ma classe, je vois de près comment cette orthodoxie entrave la capacité des élèves à lire, écrire et penser. J’enseigne aux élèves qui reculent devant un poème parce qu’il a été écrit par un homme. J’enseigne aux élèves qui abordent les textes à la recherche de l’oppresseur. J’enseigne à des étudiants qui voient des inégalités dans des textes qui n’ont rien à voir avec le pouvoir. Lorsque le monde entier est vu à travers le prisme postmoderne des déséquilibres de pouvoir, ils deviennent omniprésents. Des discussions intellectuelles et engageantes sur des personnages imparfaits ou des écrivains imparfaits deviennent impossibles.

L’enseignant a noté que tandis que l’école tentait de créer une culture dans laquelle tous les élèves adhèrent sans réfléchir à une vision du monde hyper-fixée sur les déséquilibres de pouvoir, «tous les élèves ne sont pas de vrais croyants. Beaucoup font semblant d’être d’accord à cause de la pression de se conformer.

Stangel-Plowe a rappelé des histoires dévastatrices d’étudiants qui pensaient qu’ils ne pouvaient pas s’engager dans une discussion en classe, écrivant : « J’ai entendu des étudiants qui veulent poser une question mais s’arrêtent par peur d’offenser quelqu’un. J’ai entendu des étudiants qui ne participent pas aux discussions de peur d’être ostracisés. Une étudiante n’a pas voulu développer son essai personnel – sur une expérience qu’elle a eue dans un autre pays – de peur que cela puisse signifier qu’elle était, sans même s’en rendre compte, raciste. Dans sa peur, elle s’est en fait empêchée de penser. C’est la définition même de l’autocensure.

L’environnement oppressant ne s’est pas arrêté dans la salle de classe mais a envahi l’administration. La remise en cause de la nouvelle mise en œuvre de l’idéologie raciste connue sous le nom de théorie critique de la race n’était explicitement pas tolérée, et le directeur de l’école a déclaré à deux reprises à l’ensemble de la faculté qu’il nous licencierait tous s’il le pouvait afin de pouvoir nous remplacer tous par des personnes de couleur . ” Les réunions de professeurs à ségrégation raciale, “visant à nous amener à nous repenser en tant qu’oppresseurs, étaient régressives et avilissantes pour nous en tant qu’individus dotés de notre propre boussole morale et de notre libre arbitre”.

« Est-ce que l’école forcera la ségrégation raciale sur nos élèves ensuite ? » demanda Stangel-Plowe.

D’après mon expérience, oui. Depuis 2015, mon école préparatoire du New Jersey a adopté la théorie critique de la race, et le corps étudiant a été confronté à des problèmes similaires. Nous avons organisé une assemblée au cours de laquelle l’ensemble du lycée a été séparé par race et chargé de définir nos différents groupes de manière monolithique. Le documentaire « Je ne suis pas raciste, suis-je ? » a été projeté, déclarant directement que « tous les blancs sont racistes ». Je me souviens de situations en classe où j’avais peur de poser une question ou d’argumenter de peur que mes camarades de classe ne s’offusquent ou que les enseignants ne me discriminent. Je n’étais pas le seul à être confronté à ces préoccupations, car les questions et les dissensions étaient reléguées à des chuchotements et à des conversations privées avec des amis de confiance – et c’était il y a six ans, avant que cette idéologie intentionnellement conflictuelle ne devienne si omniprésente.

John McWhorter, professeur de littérature à l’Université de Columbia, s’est adressé à Twitter pour suggérer que “des parents vraiment antiracistes, au nom de l’amour de leurs enfants, devraient les retirer de l’école Dwight-Englewood dès l’automne prochain”, et il a raison. Enseigner aux enfants à regarder le monde uniquement à travers le prisme de la dynamique du pouvoir plutôt que de juger les gens en tant qu’individus ne fera que nous diviser davantage.

Paulina Enck est stagiaire au Federalist et actuellement étudiante à l’Université de Georgetown à la School of Foreign Service. Suivez-la sur Twitter à @itspaulinaenck