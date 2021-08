Un professeur du Nouveau-Mexique banni du NMSU après avoir résisté à la tyrannie ⋆ 10z viral

David Clements, qui était professeur à l’Université d’État du Nouveau-Mexique (NMSU), a été licencié de son poste d’enseignant après avoir résisté aux mandats autoritaires de masque, de tests et de vaccins de son école et du gouverneur de son État, selon le Albuquerque Journal.

Au cours du week-end, le Liberty Loft vous a raconté l’histoire du premier jour de cours de Clements le 18 août, lorsqu’il a juré à sa classe de défier les ordres illégaux et a offert la même liberté dans sa classe à ses élèves.

« Que vous vouliez porter un masque dans ma classe est entre vous et Dieu. Vous vous êtes inscrit à un cours en face-à-face et je vais donner un cours en face-à-face », a déclaré Clements à sa classe.

Selon l’Albuquerque Journal, Clements a été «déchargé de ses responsabilités d’enseignant pour« faute grave ».» La page de profil de Clements, cependant, est toujours sur le site Web de la NMSU. lundi dernier pour avoir défendu les droits de Clements, mais Hoffman est toujours employé comme enseignant à la NMSU.

Clements a détaillé les événements qui se sont déroulés sur Telegram. Selon son message : « Dean Hoffman a reçu l’ordre de l’université de venir à mon cours du matin et de voir si je respectais le mandat du masque. Si j’étais en non-conformité, il a reçu l’ordre de terminer et de me retirer, devant tous mes étudiants. Dean Hoffman s’est présenté dans ma classe. Je ne portais pas de masque. C’était un signe inquiétant. J’ai enregistré la classe en me demandant si ce qui serait capturé serait mon humiliation publique. Au lieu d’être retiré de ma classe, Dean Hoffman m’a remis le prix d’excellence en enseignement que j’ai refusé de décrocher la veille parce que je ne voulais pas me déguiser.

Concernant le licenciement de Clements, apparemment, il n’a même pas reçu de notification car il a écrit : « Pas d’appel téléphonique. Pas d’avertissement de la part de la direction du corps professoral. J’ai appris de mes élèves par SMS que mes cours m’avaient été pris.

Hoffman non seulement n’a pas exigé la conformité de Clements, il m’a “parlé gracieusement devant mes étudiants” et “a affirmé sa ferme conviction dans l’exercice de la liberté d’expression… puis m’a laissé enseigner ma classe”, selon le Telegram post .

Quant à Clements, qui savait que cela viendrait probablement alors qu’il parlait dans une interview avant le début de l’année scolaire, notant qu’il n’était pas encore titularisé.

«Je ne vais pas être traité comme une expérience. C’est donc leur politique. Je décide de ne pas respecter cette politique. Je vais devoir en subir les conséquences », a déclaré Clements.

Clements a déclaré que « le courage est contagieux » et n’a pas peur de subir des conséquences pour avoir fait ce qui est juste.

« Êtes-vous prêt à être une personne de principe plutôt qu’une personne de préférence ? Et je pense que si vous êtes une personne de principe, vous ne regretterez jamais les choix que vous faites », a déclaré Clements. Il a ajouté: “Si le monde se termine, je préférerais être l’un de ces rares individus qui garde la tête haute, regarde les gens dans les yeux et est sûr de qui je suis en tant que personne, je ne laisserai personne définir cela pour moi. Et nous devons être des gens de foi. Nous devons comprendre que dire la vérité compte, même si cela fait mal. Votre âme se détériore si nous continuons à croire à ces mensonges et à cette propagande. »

Dans son message Telegram, Clements a exhorté les partisans à tendre la main et à remercier Hoffman pour son courage en fournissant son adresse e-mail ([email protected]) et numéro de téléphone (575-646-4083).

«Je peux supporter les blessures qui me sont infligées. Cela me fait bien plus mal de savoir que d’autres souffrent en mon nom », a écrit Clements.

Vous pouvez également contacter le président du NMSU, John Floros, et lui faire savoir ce que vous pensez de ses actions consistant à révoquer un professeur pour avoir défié des diktats illégaux. Son numéro de téléphone est 575-646-2127 et son adresse e-mail est [email protected].

Contenu syndiqué de TheLibertyLoft.com avec autorisation.