Un professeur d’université affirme que l’attirance sexuelle pour les mineurs n’est pas immorale

Un professeur de sociologie d’une université de Virginie a déclaré que l’attirance sexuelle des adultes envers les mineurs n’était pas immorale.

par Jérémie Poff

Une vidéo d’Allyn Walker, professeure adjointe de sociologie et de justice pénale à l’Université Old Dominion, a fait valoir qu' »il n’y a aucune moralité ou immoralité attachée à l’attirance pour qui que ce soit » tout en discutant de pédophiles ou de « personnes attirées par des mineurs » dans une conversation en ligne lundi.

« Je veux être extrêmement clair sur le fait que les abus sexuels sur enfants ne sont jamais acceptables », a déclaré Walker. « Mais avoir une attirance pour les mineurs ne signifie pas que la personne ayant ces attraits fait quelque chose de mal. »

Walker a récemment publié un livre intitulé A Long, Dark Shadow: Minor-Attracted People and Their Pursuit of Dignity, qui « emmène les lecteurs dans la vie de personnes attirées par des mineurs (MAP) non délinquantes », selon la page Amazon du livre.

Walker a fait ces commentaires lors d’une discussion en ligne avec la Fondation Prostasia basée à San Francisco, qui se décrit comme « un nouveau type d’organisation de protection de l’enfance ».

Des extraits de la conversation de Walker, publiés sur Twitter par @LibsoftTikTok, ont accumulé plus de 750 000 vues vendredi après-midi.

🚨🚨🚨Ce professeur adjoint non binaire à l’Université Old Dominion essaie de normaliser le terme MAP (Minor Attracted Persons) pic.twitter.com/riD6TdIt8k – Libs de Tik Tok (@libsoftiktok) 12 novembre 2021

« Nous avons tendance à vouloir classer les personnes avec ce genre d’attractions comme mauvaises ou moralement corrompues », a déclaré Walker. « Mais quand on parle de MAP non fautifs, ce sont des gens qui ont une attirance qu’ils n’ont pas demandée. »

Le professeur de l’ODU a déclaré que la recherche ne pouvait pas déterminer si les « personnes attirées par des mineurs » pouvaient être établies comme une attirance sexuelle spécifique.

« Mes recherches ont porté sur les étiquettes que les MAP utilisent pour se décrire », a déclaré Walker. « Beaucoup d’entre eux ont été très conscients de leur choix de langue parce qu’ils ne veulent pas calomnier… les lesbiennes, les gays et les bisexuels. Alors ils utiliseront le langage pour… se distancer des gens LGB.

