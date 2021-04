Un professeur d’université annule les chansons racistes pour enfants, y compris les “ Jingle Bells ” – RedState ⋆ .

Préparez-vous pour plus d’annulation.

Un professeur de l’Université du Nevada-Reno a changé d’avis.

Ou, du moins, l’esprit.

Pour Nevada Today, Kate Pollard, professeur de musique à l’université, a écrit sur son «propre parcours antiraciste».

Le résultat de ses voyages: elle nixe des chansons qu’elle avait l’habitude de saluer mais qu’elle perçoit maintenant comme problématiques.

Il s’avère que la plupart d’entre vous ont plongé dans les profondeurs de chansons sinistres sans jamais le savoir.

Mais aujourd’hui, il est temps d’enseigner.

Selon son article, Pollard était autrefois comme vous.

Quand elle a commencé comme enseignante au collège, Kate a conservé les chansons sur lesquelles elle avait grandi.

En fait, elle a rassemblé sa chorale pour chanter un medley intitulé «An American Trilogy».

Inclus: “Battle Hymn of the Republic” et le morceau “All my Trials”.

La collection a commencé ainsi: «Oh, j’aurais aimé être à Dixie, loin, loin…»

Appelez cela un manque de conscience:

Je ne pense pas que je savais même de quoi parlaient ces chansons, et je suis assez certain qu’aucun de mes élèves du collège ne s’est interrogé sur leur contexte historique.

En 2009 – de l’autre côté du travail de doctorat – elle a envisagé un «accent sur l’intégration de la musique multiculturelle dans le programme».

«J’ai appris ce que signifiaient l’authenticité et la pertinence au milieu des années 2000», se souvient-elle. «J’ai fait des recherches et me suis plongé dans une pédagogie culturellement pertinente.»

Elle a mis sur pied un groupe de «chansons de gens américains, de chansons folkloriques noires américaines et de chansons d’autres cultures occidentales et non occidentales» pour que les élèves les mémorisent.

Mais en mars dernier – «la même semaine», souligne Kate, «que huit personnes (pour la plupart des femmes asiatiques) ont été assassinées près d’Atlanta par un homme armé blanc» – elle «a pris la décision difficile de reconnaître [her] ignorance.”

Il s’avère que bon nombre des chansons qu’elle a enseignées – non seulement au collège, mais à l’université – n’étaient «pas appropriées».

Prenez votre stylo et préparez-vous à en prendre note.

Ses recherches ont révélé que des piliers tels que «Polly Wolly Doodle» et «Shortnin ‘Bread» sont «liés… au ménestrel au visage noir…»

«Land of the Silver Birch» et «Canoe Song» souffrent de «fausse représentation des cultures amérindiennes et canadiennes autochtones».

Et avez-vous déjà entendu «John Kanaka»? Cette petite chanson contient des «termes désobligeants pour un homme hawaïen».

De plus, si jamais vous vous livriez à «5 petits singes» ou «Baa Baa Black Sheep», vous dénonçiez le sectarisme, divertissant «les termes utilisés par les Américains blancs pour stéréotyper et dégrader les Noirs américains».

Kate a corrigé ses torts; elle a reconnu son analphabétisme.

Pouvez-vous couper les chants cancéreux américains?

Il y’en a beaucoup.

Néanmoins:

“Maintenant que je connais mieux et que je vais de l’avant, je vais les laisser derrière moi.”

Elle fait référence, pour être clair, aux foistings de Stephen Foster – parmi eux «Oh, Susanna» et «Camptown Races».

Également en sortie: une chanson intitulée «America».

«Certains éducateurs défendent l’utilisation de ces chansons», note-t-elle, «affirmant qu’elles ont une valeur historique.»

Mais:

«Je ne ressens pas le besoin de préserver la musique. Je préfère promouvoir des chansons inclusives plutôt que de promouvoir des chansons qui, bien qu’elles aient pu être populaires, marginalisent et dégradent également une population. »

L’instructeur a placé la barre haute.

Et pour être clair, en ce qui concerne les paroles complètes et originales de «Oh, Susanna», elle n’a pas tort.

Il semble que la nation a besoin d’un nouveau départ. Le genre qui ne peut venir que d’une machine à remonter le temps.

Jusque-là, le professeur se penchera sur les maux de poèmes mélodieux et problématiques – y compris un travail de «ménestrel» précédemment positionné comme une célébration innocente du moment le plus merveilleux de l’année:

Je ne savais pas que de nombreuses traditions de chansons folkloriques américaines étaient liées, par exemple, aux ménestrels blackface, par exemple «Shortnin ‘Bread», «Polly Wolly Doodle» et même «Jingle Bells».

À propos de ce dernier hymne emblématique, Campus Reform a contacté l’auteur

Pollard a déclaré à Campus Reform que “Jingle Bells” est problématique parce qu’elle a lu que “les propriétaires d’esclaves avaient l’habitude de mettre des cloches sur les esclaves pour en garder une trace, ce que les grelots font référence.”

Les cloches du changement sont à nos portes.

Notre culture se dirige vers l’inconnu.

Et l’Amérique vibre tout le long du chemin.



