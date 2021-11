Un professeur en congé pour avoir dit que l’attirance sexuelle pour les enfants n’est pas immorale

Allyn Walker a été mise en congé administratif après avoir insisté sur le fait que les « personnes attirées par les mineurs » devraient être utilisées à la place des pédophiles (Photo : ./YouTube/Prostasia Foundation)

Un professeur a été mis en congé administratif après avoir déclaré qu’il n’était pas toujours immoral pour des adultes d’être attirés sexuellement par des enfants.

Allyn Walker, professeur adjoint de sociologie et de justice pénale à l’Université Old Dominion en Virginie, qui s’identifie comme eux/eux, a exprimé son opinion en parlant de « personnes attirées par les mineurs » et de pédophiles au début du mois.

Walker avait un entretien avec la Fondation Prostasia, une organisation de protection de l’enfance basée à San Francisco, le 8 novembre. C’est à ce moment-là que Walker a publié son livre A Long Dark Shadow: Minor-Attracted People and Their Pursuit of Dignity.

Le professeur a insisté pour que le terme « personnes attirées par les mineurs » soit utilisé au lieu de pédophiles, car il n’apporte pas autant de stigmatisation.

Walker a déclaré que les «personnes attirées par les mineurs» peuvent être interprétées par certains comme indiquant qu’il est bien d’être attiré par les enfants. Cependant, Walker a déclaré qu’étiqueter quelqu’un entièrement autour de ses désirs sexuels ne dit pas une chose ou une autre sur sa moralité.

« De mon point de vue, il n’y a pas de moralité ou d’immoralité attachée à l’attirance pour qui que ce soit, car personne ne peut contrôler du tout par qui il est attiré », a déclaré Walker. «En d’autres termes, ce n’est pas par qui nous sommes attirés qui est OK ou pas OK. Ce sont nos comportements en réponse à cette attirance qui sont OK ou pas OK.’

Mardi, l’université a déclaré que Walker avait été mis en congé.

«Les réactions aux recherches et au livre du Dr Walker ont suscité des inquiétudes pour leur sécurité et celle du campus. En outre, la controverse sur les recherches du Dr Walker a perturbé l’environnement du campus et de la communauté et interfère avec la mission d’enseignement et d’apprentissage de l’institution », indique le communiqué.

En outre, le président de l’université, Brian Hemphill, a déclaré: « Je veux affirmer dans les termes les plus forts possibles que les abus sexuels sur enfants sont moralement répréhensibles et n’ont pas leur place dans notre société.

« C’est une période difficile pour notre université, mais je suis convaincu que nous allons nous réunir et aller de l’avant en tant que famille monarque. »

De nombreux internautes ont critiqué Walker comme essayant de «normaliser» les adultes attirés par les enfants.

Walker avait publié samedi une déclaration conjointe avec l’université dans le but d’apporter des éclaircissements.

« Je veux être clair: les abus sexuels sur enfants sont un crime inexcusable », a déclaré Walker. « En tant que professeur adjoint de sociologie et de justice pénale, l’objectif de ma recherche est de prévenir le crime. »

