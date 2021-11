Un professeur oblige les étudiants à mettre leurs pronoms dans leurs devoirs – RedState

L’université exige des choses – comme aller en classe, étudier, mémoriser et passer des tests.

Et pour certains étudiants de l’Université Loyola Marymount de Californie, cela nécessite également de l’éveil.

Il en va de même pour ceux qui s’améliorent sous la tutelle de Christopher Miller.

Tel que rapporté par Fox News, le professeur a récemment mis à jour son programme.

Selon un e-mail présumé obtenu par le compte Twitter Libs de Tik Tok, l’enseignant a déclaré aux élèves qu’ils devront perpétuellement attacher leurs pronoms personnels à leurs devoirs – ou bien.

Son prétendu message :

Bonjour étudiants, J’ai ajouté un nouveau programme à Brightspace et le seul changement majeur dont nous devons tous prendre note est que tous doivent inclure leurs pronoms à côté de leur nom dans leurs articles de blog.

Essentiellement, cela signifie que chaque élève devra se référer à lui-même à la troisième personne.

Comme je l’ai indiqué précédemment, une perplexité de l’engouement pour les pronoms est son effet nul sur ce que quelqu’un est appelé à faire face ; cela ne change littéralement rien à la communication de personne à personne.

Donc, si vous êtes un « chignon » pour moi, vous ne le saurez jamais. Mon utilisation du mot sera toujours un saut, un saut et un saut.

Si je vous considère comme un « chaton », il s’agit du lait mentionné que vous n’aurez jamais l’occasion de faire laper : ce ne sera jamais rien de ce que je dis – du moins, pour autant que vous le sachiez.

(Je t’appelle secrètement chaton.)

Bien que publier ses pronoms ne joue pas un rôle dans la conversation avec eux, il est définitivement adopté dans tout le pays.

À l’Université de Pittsburgh’s Point Park, une section « Misgendering, Pronom Misuse, and Deadnaming » de ses directives du Bureau de l’équité et de l’inclusion exige que « toute personne qui a été informée de l’identité de genre, des pronoms ou du nom choisi d’une autre personne » utilise cette désignation dans l’écriture et la parole. « L’utilisation abusive continue des pronoms d’un individu », a clairement indiqué un e-mail de septembre, « pourrait entraîner une violation de la politique sur la discrimination et le harcèlement pour discrimination fondée sur le sexe ».

Et l’intention n’est pas une excuse :

[W]ous devons reconnaître que quelle que soit l’intention… des mesures pourraient être prises si une plainte est déposée.

Un élève s’est opposé à la règle, ce qui a entraîné une pétition pour qu’il soit expulsé de l’école.

L’Université de Pittsburgh met également son pied à terre. Le Bureau pour l’équité, la diversité et l’inclusion de l’institution, qui compte 10 000 participants, a publié une vidéo sur la propriété des pronoms :

Dans le Michigan, la police d’État a publié une note intitulée « Utilisation des pronoms de genre ».

« Toutes les personnes ou les membres ne s’identifient pas au genre binaire masculin ou féminin », a-t-il souligné.

Même la Marine est à bord.

Avec l’aimable autorisation d’une missive interne :

L’utilisation intentionnelle et répétée d’un nom et d’un pronom erronés pour désigner un employé transgenre pourrait contribuer à créer un environnement de travail hostile et illégal.

De retour à Loyola, pour ceux qui n’indiquent pas constamment leurs pronoms, le professeur Christopher promet une punition :

je vais compter [pronoun inclusion] vers votre note lorsque je vérifie votre nom à chaque fois que je note les blogs.

Suivre l’exemple:

Notre propre LMU Provost lie cet article dans sa propre signature après avoir identifié ses pronoms. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi c’est important, veuillez prendre quelques minutes pour lire [an article at MyPronouns.org].

Je soupçonne que certains d’entre vous « ne sont pas au courant », alors voici le lien de l’article.

Un échantillon :

[T]le fait de faire une supposition (même si elle est correcte) envoie un message potentiellement dangereux… … [I]Il peut être offensant ou harcelant de deviner les pronoms de quelqu’un et de s’y référer en utilisant ces pronoms si ce n’est pas ainsi que cette personne veut être connue.

Quant à Christopher, ses règles auront un impact sur plus qu’une seule classe de collège.

Comme indiqué sur sa page de biographie, le professeur adjoint Bhagwan Mallinath d’études sur le jaïnisme et le yoga enseigne « l’hindouisme, le jaïnisme et le yoga », ainsi que « l’histoire du yoga moderne » et « Les fondements des études sur le yoga ».

Quiconque ne publiera pas ses pronoms personnels, semble-t-il, est un chien bas vers le bas.

Et c’est la nouvelle morale.

C’est rigide, mais c’est juste.

En ce qui concerne l’éveil, il ne peut y avoir aucune flexibilité, même en cours de yoga.

