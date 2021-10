Un professeur poursuit l’UCLA après avoir refusé de noter les étudiants noirs avec plus de clémence que leurs pairs

in

Un professeur de comptabilité à l’UCLA a déclaré qu’il avait déposé une plainte contre l’école après l’avoir mis en congé et aurait menacé de le licencier pour ne pas avoir noté les étudiants noirs avec plus de clémence que leurs pairs.

“Récemment, j’ai été suspendu de mon travail pour avoir refusé de traiter mes étudiants noirs comme inférieurs à leurs pairs non noirs”, a écrit Gordon Klein dans un éditorial intitulé “Pourquoi je poursuis l’UCLA”.

Le calvaire a commencé, selon Klein, le 2 juin 2020, huit jours après la mort de George Floyd à Minneapolis. Un étudiant blanc a envoyé un courrier électronique à Klein demandant une finale “sans préjudice” pour les étudiants noirs, ce qui signifie que les mauvaises notes ne seraient pas comptées, en réponse aux “meurtres injustes d’Ahmaud Arbery, Breonna Taylor et George Floyd”.

Klein a qualifié la proposition de “profondément condescendante et offensante” pour les étudiants noirs et a déclaré que l’e-mail l’avait “choqué”.

Il a ensuite répondu à l’étudiant, qui n’a pas été nommé, en disant: “Y a-t-il des étudiants qui peuvent être de parents mixtes, tels que mi-noir mi-asiatique?”

« Que suggérez-vous que je fasse à leur égard ? Une concession complète ou juste la moitié ? De plus, avez-vous une idée si des étudiants sont de Minneapolis ? Je suppose qu’ils sont probablement aussi particulièrement dévastés. Je pense qu’un blanc Un étudiant de là-bas pourrait être encore plus dévasté par cela, surtout parce que certains pourraient penser qu’ils sont racistes même s’ils ne le sont pas”, a-t-il raconté dans l’éditorial, ajoutant qu’il avait également inclus une citation de Martin Luther King Jr.

Sa réponse a été qualifiée de raciste par les étudiants et une pétition a circulé appelant à son licenciement qui a recueilli environ 20 000 signatures en deux jours, a-t-il déclaré.

Le doyen de l’école de commerce de l’UCLA a ouvert une enquête, l’a mis en congé et l’a presque licencié, selon Klein.

“C’est à peu près à cette époque que j’ai commencé à recevoir des menaces de mort sur la messagerie vocale et par e-mail. Un e-mail, daté du 11 juin, disait:” Vous êtes une mère juive typique, bigote, préjugée et raciste sale, sale, tordue, arrogante. f–ker ! Dommage qu’Hitler et les nazis ne soient pas là pour vous donner une douche au Zyklon B dont vous avez tant besoin », a écrit Klein.

Klein a déclaré qu’il avait été réintégré après près de trois semaines de suspension, “Mais cette histoire n’est pas terminée.”

“Vous voyez, la plupart de mes revenus ne proviennent pas de l’enseignement à l’UCLA mais de la consultation auprès de cabinets d’avocats et d’autres sociétés. Plusieurs de ces cabinets m’ont abandonné après avoir appris que j’avais été suspendu – pour mieux mettre de la distance entre eux et un ‘raciste.’ Cela m’a coûté la part du lion de mon revenu annuel. Les étudiants impliqués dans cette escapade sont peut-être passés à d’autres causes. Je ne l’ai pas fait. système californien.

L’UCLA n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.

“Aucun employé ne devrait jamais craindre le pouvoir de son employeur de faire taire des points de vue légitimes, et aucune société ne devrait tolérer que des autocrates parrainés par le gouvernement violent les mandats constitutionnels”, a-t-il ajouté.