Un professeur transgenre qualifie les pédophiles de « personnes attirées par les mineurs »

Après avoir vu la dernière publicité de Twix ou entendu parler de Sex Offender Story Time, vous avez peut-être supposé à tort que la poussée de la gauche pour sexualiser les enfants et normaliser la pédophilie ne pouvait pas être plus flagrante. Mais hélas, le mot « retenue » n’est pas dans le vocabulaire de ceux dont la faim insatiable pour les formes les plus puissantes de pourriture morale les a poussés à éliminer les quelques tabous restants que nous n’avons pas encore « progressés » tout à fait. .

La dernière tentative de normalisation de la pédophilie vient d’Allyn Walker, professeure adjointe à l’Université Old Dominion qui utilise les pronoms absurdes « ils/eux » et a plaidé pour que la pédophilie soit « déstigmatisée », appelant à ce que les pédophiles soient plutôt désignés avec l’insulte terme euphémique « personnes mineures attirées ».

Walker est l’auteur du livre « A Long, Dark Shadow : Minor Attracted People and Their Pursuit Of Dignity », qui remet en question « les hypothèses répandues selon lesquelles les personnes qui sont préférentiellement attirées par les mineurs – souvent appelées « pédophiles » – sont nécessairement aussi des prédateurs. et les délinquants sexuels, ce livre emmène les lecteurs dans la vie des personnes attirées par les mineurs (MAP) non délinquantes. »

La tentative de Walker de légitimer les pédophiles non délinquants n’est pas la première du genre. Vice a également examiné des pédophiles prétendument «non délinquants», y compris un parent d’accueil appelé pseudonyme Gary qui, à la surprise de personne mais à l’horreur de tout le monde, a été accusé par l’une des mères biologiques de ses enfants adoptifs d’avoir abusé sexuellement de sa fille.

Il y avait aussi un homme surnommé Ian qui était si inoffensif qu’il se sentait à l’aise de se tester en travaillant dans un travail qui « impliquait directement les enfants ». Vous pourriez être un peu sceptique si votre ami qui se remettait de l’alcoolisme acceptait de gérer le magasin d’alcools local. Ce scepticisme est d’autant plus justifié que nous courons le risque que les enfants soient soignés et maltraités au lieu d’abuser de quelques poignées de trop de Old No. 7.

L’intellectualisation de la pathologie pédophile

Jetez un œil à cette vidéo virale où Walker fait la promotion du livre et explique pourquoi Walker utilise le terme MAP, en disant que l’expression est « moins stigmatisante que d’autres termes comme pédophile ».

🚨🚨🚨Ce professeur adjoint non binaire à l’Université Old Dominion essaie de normaliser le terme MAP (Minor Attracted Persons) pic.twitter.com/riD6TdIt8k – Libs de Tik Tok (@libsoftiktok) 12 novembre 2021

C’est le but. Les pédophiles sont stigmatisés parce que la pédophilie est et mérite d’être considérée avec précision comme indiciblement répréhensible. Les stigmates sont un moyen de communiquer socialement cette répréhensibilité. Tout mot, cadrage ou action qui éradique cette stigmatisation brise inévitablement les garde-fous contre de telles actions perverses.

Encore une fois, nous assistons à un cas où la gauche se range du côté de l’oppresseur tout en prétendant défendre la victime, cette fois sous le couvert d’une enquête universitaire. Il faut se demander si Walker a déjà pensé que nos sympathies ne devraient pas aller aux pédophiles qui n’apprécient pas qu’on les appelle comme ils sont, mais plutôt à leurs victimes. Le livre de Walker a l’intention d’aider les pédophiles à poursuivre leur dignité. Comment un enfant privé de son innocence poursuit-il son sens de la dignité ?

Après avoir caché des commentaires sur Twitter concernant la controverse, Old Dominion a publié une déclaration tout à fait insultante à l’appui de Walker ouvrant avec la ligne, « Une communauté universitaire joue un rôle précieux dans la quête de la connaissance. » Il comprenait également une déclaration de Walker, qui a écrit : « Je veux être clair : l’abus sexuel d’enfants est un crime inexcusable. En tant que professeur adjoint de sociologie et de justice pénale, l’objectif de ma recherche est de prévenir le crime.

Cadrer cette conversation comme s’il s’agissait d’un domaine de recherche légitime dans lequel on se plonge par altruisme ne trompe personne lorsque vous dites ouvertement que vous essayez de rendre la pédophilie « moins stigmatisante ». Cela devient encore plus transparent lorsque nous découvrons qui se cache derrière ce mouvement et lorsque tous les indicateurs sociaux et politiques pointent vers une tentative coordonnée de sacrifier la sécurité et l’innocence des enfants sur l’autel de la tolérance illimitée, dont la promotion a encadré la dégradation implacable de toutes les normes morales. comme l’un des impératifs moraux déterminants de notre société.

Rencontrez les groupes qui tentent de normaliser la pédophilie

Walker n’est malheureusement pas le seul à vouloir normaliser la pédophilie. Pour défendre le terme MAP, Walker cite une organisation appelée B4U-ACT, un groupe de défense des pédophiles. Elle a été fondée par un homme du nom de Michael Melsheimer, qui a été reconnu coupable d’un crime odieux. Vous vous demandez ce que c’est ? Ne réfléchissez pas trop. Braquage de banque? Nan. Jeux d’argent? Non. Jaywalking ? Pas assez. Melsheimer était un pédophile condamné qui avait purgé une peine dans une prison fédérale.

Au cas où il y aurait une quelconque confusion concernant le caractère du groupe, notez que leur page «À propos de nous» répertorie leurs valeurs et leur mission sans même exprimer une seule fois le désir d’atténuer les agressions sexuelles. Sa section FAQ comprend des lignes telles que « Nous considérons les personnes attirées par les mineurs comme des êtres humains à part entière … et non comme des criminels ou des « déviants » qui doivent être contrôlés » ainsi que « Nous ne préconisons pas de traitement pour changer les sentiments sexuels. » Permettez-moi de demander, que se passe-t-il exactement lorsque les désirs sexuels d’une personne attirée par les enfants ne sont pas modifiés puis ne sont pas contrôlés par la suite ?

B4U-ACT n’est pas la seule organisation à couvrir les pédophiles. En fait, la vidéo de Walker détaillant les raisons de Walker pour vouloir renommer la pédophilie provient d’une conversation animée par la Fondation Prostasia, qui défend le même mal que B4U-ACT.

Voici une section du site Web de Prostasia intitulée « Notre campagne contre l’interdiction des poupées ». Quel type de poupées exactement ? Poupées sexuelles que « les gouvernements définissent comme « enfantines ». L’organisation travaille également aux côtés du « MAP Support Club », un « chat de soutien par les pairs » pour les pédophiles. Il se trouve que l’âge minimum pour rejoindre le chat est de 13 ans.

Si vous faites remarquer que prendre des enfants et les faire participer à des discussions de groupe avec des pédophiles ressemble plus à une recette pour le toilettage des enfants qu’à une prévention des abus, Prostasia pourrait bien vous accuser d’avoir tout à fait raison.

L’entretien de l’organisation avec Walker a également été mené par leur directeur des communications, Noah Berlatsky, qui a l’habitude de défendre publiquement les pédophiles, dont il se plaint de faire partie d’un « groupe stigmatisé ».

L’article de 4W « L’objectif de Prostasia est de normaliser la pédophilie » souligne que l’organisation a également accueilli d’autres personnages peu recommandables, notamment les délinquants sexuels Jeff White et Guy Hamilton-Smith.

« Progress » n’a pas d’interrupteur d’arrêt

S’il semble qu’il n’y a pas de limite à la dégénérescence, et en l’occurrence un véritable mal, que la gauche va tenter de généraliser, c’est parce qu’il n’y en a pas. La « tolérance » est un élément clé de la rhétorique de gauche, mais aucun paramètre n’a jamais été défini. La tolérance n’est pas une vertu en soi. Cela dépend entièrement de ce que votre société tolère. Pour une large frange de la gauche, leur réponse semble être tous les comportements sexuels, sans limites.

Il n’y a aucun interrupteur au progrès, aucun mécanisme de régulation au sein de l’idéologie progressiste qui puisse jamais expliquer ce degré de déclin moral. Nos normes sociales et nos tabous en déclin rapide étaient autrefois capables de ralentir notre descente, mais maintenant les freins ont été coupés.

Vous pourriez être licencié si vous refusez de jouer dans les délires d’un collègue transgenre et utilisez des pronoms biologiquement précis. Vous pourriez subir le même sort si vous vous opposez trop haut et fort à la théorie critique de la race dans la classe de votre enfant ou si vous refusez un vaccin contre la COVID-19.

La marche sans fin du « progrès » a abouti à une société où n’importe laquelle de ces infractions contre le totalitarisme néolibéral et l’idéologie éveillée pourrait vous laisser sans emploi, mais vous recevrez le soutien de votre université pour être un sympathisant de la pédophilie, ce qui est maintenant entièrement approuvé par le système.

On ne peut évidemment pas faire confiance au progressisme pour s’autoréguler. Tout espoir d’arrêter et éventuellement d’inverser notre déclin réside uniquement dans la perspective d’une droite qui évite le cadre moral en faillite de la gauche et le langage utilisé pour le justifier. Maintenant que nous savons où cela mène, nous n’avons plus d’autre choix.

Ni l’Université Old Dominion ni Walker n’ont répondu aux demandes de commentaires.