Un programme de céréales gratuites coûtant Rs 2 lakh crore, a aidé à réduire la faim: PM

L’inflation des produits alimentaires au détail a progressé à 5,15 % en juin contre 5,01 % en mai, principalement en raison de la hausse des prix des huiles et graisses comestibles.

Après avoir été attaqué par les partis d’opposition sur la question de la hausse des prix, le Premier ministre Narendra Modi a souligné mardi que plusieurs programmes ont été lancés depuis 2014 en faveur des pauvres, dont le programme de distribution gratuite de céréales alimentaires qui a contribué à soulager la faim pendant la période de pandémie.

Lançant une campagne de sensibilisation sur le Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) au Gujarat, Modi a déclaré : « Le pays dépense plus de Rs 2 lakh crore sur ce compte… Les rations gratuites ont réduit la détresse des pauvres et leur ont donné confiance ».

L’inflation des prix de détail est restée au-dessus du niveau de tolérance de la Reserve Bank of India (RBI) pour un deuxième mois consécutif en juin (6,26 %), alors que la pression sur les prix est restée élevée dans les segments de l’alimentation et du carburant. L’inflation des prix de gros s’est ralentie en juin à 12,07 % après un sommet en série de 12,94 % le mois précédent, mais la pression sur les prix des carburants et des articles manufacturés est restée élevée. Le conseiller économique en chef KV Subramanian a déclaré récemment que l’inflation des prix de détail pourrait atteindre moins de 6% en juillet.

Dans le cadre du PMGKAY, tous les bénéficiaires de la loi nationale sur la sécurité alimentaire (NFSA) ont le droit de recevoir la même quantité de riz et de blé – 5 kg par personne et par mois – en sus, gratuitement.

Modi avait déclaré lundi que le transfert direct des avantages avait aidé le gouvernement à économiser 1,75 crore de lakh Rs (au 31 mars 2020), tout en cherchant à aider les personnes bénéficiant de divers régimes d’aide sociale, de subventions et autres.

Le 23 juin, le Cabinet a approuvé la prolongation de la distribution gratuite de céréales alimentaires dans le cadre du PMGKAY pour cinq mois supplémentaires jusqu’à la fin novembre. Le programme initialement déployé pendant deux mois (mai-juin) entraînerait désormais une dépense totale d’environ Rs 94 000 crore pour la période de sept mois. Au cours de l’exercice 21, lorsqu’un programme similaire a été exécuté d’avril à novembre, le gouvernement a dépensé Rs 1,2 lakh crore pour PMGKAY.

Les stocks alimentaires du pays ont continué d’augmenter, mais la famine et la malnutrition n’ont pas diminué dans cette proportion, a déclaré Modi. Identifiant l’absence d’un système de livraison efficace comme la principale raison de l’échec des programmes, Modi a déclaré que des millions de faux bénéficiaires avaient été éliminés du système à l’aide d’une nouvelle technologie et que les cartes de rationnement étaient liées à Aadhaar.

Dans le Global Hunger Index (GHI), l’Inde se classe 94 en 2020, améliorant sa position par rapport à 102 en 2019. Déclarant que le pays a montré une amélioration constante au fil des ans, le ministre d’État à l’Alimentation, Sadhvi Niranjan Jyoti, a déclaré mardi dans le Lok Sabha. que les scores composites GHI de l’Inde se sont améliorés à 27,2 en 2020 contre 38,9 en 2000.

Modi a également déclaré qu’il fut un temps où le développement était limité aux grandes villes. Cela signifiait que les travaux de développement n’étaient auparavant pas concernés par l’homme du commun et loin des villages, a-t-il déclaré. Il y a eu un changement dans ce concept de développement depuis quelques années, a déclaré Modi, ajoutant qu’outre le développement des infrastructures et donc la création d’emplois, l’autonomisation des pauvres est actuellement la priorité absolue du gouvernement.

Pendant ce temps, dirigés par le chef du Congrès Rahul Gandhi, de nombreux députés de l’opposition se sont rendus au Parlement à vélo pour protester contre la hausse des prix du carburant. Le parti du Congrès a critiqué le gouvernement pour ne pas contrôler la hausse des prix de nombreux produits de base pour lesquels la hausse des prix du carburant est considérée comme un facteur majeur.