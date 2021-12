Un programme de fabrication de semi-conducteurs pour positionner l’Inde en tant que plaque tournante de l’électronique : NXP India

C’est un grand pas qui placera l’Inde sur la carte mondiale de l’industrie des semi-conducteurs, et à long terme, des problèmes tels que la soudaine augmentation de la demande de semi-conducteurs seront également abordés.

Le programme de Rs 76 000 crore visant à stimuler la fabrication de semi-conducteurs permettra à l’Inde de devenir une plaque tournante de l’électronique et encouragera les entreprises à commencer à fabriquer dans le pays, a déclaré mercredi NXP India.

C’est un grand pas qui placera l’Inde sur la carte mondiale de l’industrie des semi-conducteurs, et à long terme, des problèmes tels que l’augmentation soudaine de la demande de semi-conducteurs seront également abordés, a déclaré Sanjay Gupta, directeur général de NXP India, dans un communiqué.

NXP est l’un des plus grands fabricants de semi-conducteurs au monde et un fournisseur clé de composants automobiles.

Commentant le programme de semi-conducteurs approuvé par le gouvernement, Gupta a déclaré : « Cela permettra à l’Inde de devenir une plaque tournante de l’électronique et encouragera les entreprises à commencer à fabriquer en Inde ».

Cela ouvrira également la voie à l’industrie pour élargir l’horizon de la recherche, de la fabrication et de l’exportation, a ajouté Gupta.

Cette décision rendra les fabricants indiens compétitifs à l’échelle mondiale pour attirer des investissements dans les domaines des compétences de base et des technologies de pointe, a noté Gupta.

Le gouvernement a approuvé mercredi un programme de Rs 76 000 crores pour stimuler la fabrication de semi-conducteurs et d’écrans dans le pays, dans le but de positionner l’Inde comme une plaque tournante mondiale pour la production de haute technologie et d’attirer les grands fabricants de puces.

Cette décision renforcerait les ambitions de l’Inde d’être autonome dans la fabrication de produits électroniques, apporterait des investissements massifs et se traduirait par 35 000 emplois spécialisés, en plus des emplois indirects pour un lakh.

Dans le cadre de ce programme, des incitations ont été prévues pour les entreprises actives dans les usines de semi-conducteurs au silicium, les usines d’affichage, les semi-conducteurs composés, la photonique au silicium, les usines de capteurs, l’emballage de semi-conducteurs et la conception de semi-conducteurs.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.